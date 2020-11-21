الحصن 6 من 6 والتعاون يضرب مصفوت بالخمسة

المصدر: متابعة – محمد فضل



حقق دبا الحصن فوزه الثاني على التوالي في دوري الهواة بعد أن تمكن من عبور عقبة الذيد بهدف اللاعب محمد الصريدي في الدقيقة 75 ليصل برصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الصقور الذي يمتلك ذات الرصيد لكنه يتفوق بفارق الأهداف فيما بقي الذيد بلا رصيد.

وفاز التعاون على مصفوت 5 – 4، في مباراة مثيرة ومتقلبة شهدت تقدم مصفوت بهدفين، ومواصلته التفوق حتى وصلت النتيجة 4 -2 لصالحه، لينتفض التعاون ويدرك التعادل 4 - 4 في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ويسجل هدف الفوز في الدقيقة (90 + 6)، سجل الخماسية كل من البرازيلي فيليب فيدليس «هاتريك» ومحمد سعيد وأحمد محمد، فيما أحرز لمصفوت سعود فرج «هدفين» وياسين عبيد والصربي نيكولا اسكريك ليضع العربي أول ثلاث نقاط في رصيده ويبقى مصفوت بلا رصيد.

وكان الإمارات قد فاز أمس على البطائح بنتيجة 3-2 وتعادل الحمرية مع دبا الفجيرة بهدف والعروبة أمام العربي بالنتيجة نفسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز