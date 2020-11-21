الظفرة يسترد نغمة الإنتصارات ويضاعف جراح النسور

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى- تصوير - احمد بدوان

إسترد الظفرة من جديد نغمة الإنتصارات بالفوز الذي حققه على ضيفه خورفكان 2-0 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليصل الفائز إلى النقطة العاشرة بعد خسارتين في الجولتين السابقتين، ليضاعف بفوزه جراح النسور الذي بقى بدون فوز واضعا في رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث عشر بروليت الدوري، أحرز للظفرة الهولندي روشوفيل ق 59، والبرازيلي دينلسون من ركلة جزاء ق 83.



وشهدت المباراة تكافؤ في الأداء بين الفريقين مع رغبة واضحة لتحقيق الفوز وكسب النقاط الشي الذي أثر على أداء اللاعبين في المقدمة الهجومية بسبب عدم التركيز، حيث لاحت عددا من الفرص للفريقين لم تجد المتابعة الجيدة أو التنفيذ المتقن، مع بعض السوانح التي شكلت الخطورة أبرزها للظفرة ضربة رأسية من عصام العدوة مرت أعلى العارض بقليل، وتسديدة من ياسين البخيت تصدى لها محمد يوسف حارس المرمى ببراعة، كما توفرت بعض الفرص لخورفكان منها كرة عكسية مرت أمام لوبيز المواجه للمرمى، وسبق كل ذلك محاولة من هجمة منظمة أنتهت بحالة تسلل على لوبيز.

وعاد الفريقان إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني بمستوى أفضل خاصة خورفكان الذي تحسن مردوده الفني وحاول النيل من شباك خالد السناني بعدة هجمات، لكن الظفرة تمكن من إحراز الهدف الأول بواسطة الهولندي روشوفيل بعد مجهود فردي رائع عندما تقدم بالكرة وسدد من داخل الصندوق داخل الشباك في الدقيقة 59، ليرد الفريق الضيف بهجمة أنتهت بتهديفة قوية من عادل سبيل مرت جوار القائم الأيمن، وتهديفة أخرى من .زميله ريكاردو تصدى لها خالد السناني بصعوبة، ليحرم القائم الأيسر بعدها الظفرة من إضافة الهدف الثاني عندما راوغ ياسين بخيت المدافع وسدد الكرة التي أصطدمت بالقائم وأرتدت لداخل الملعب الذي أشتعل بعدها من قبل لاعبي الفريقين بحثا عن الأهداف.

وفي الوقت الذي كان فيه النسور يسعى لإدراك التعادل، احتسب الحكم احمد عيسى ركلة جزاء للظفرة في الدقيقة 81 بعد العودة لتقنية الفيديو التي بينت وجود إحتكاك بين المدافع كوامي ومهاجم الظفرة روشوفيل، ليتمكن البرازيلي دينلسون من إضافة الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 83، وبعدها لاحت فرصة خطرة للظفرة من عكسية ياسين البخيت التي تخطت اللاعبين دون إن يجد من يحولها لداخل الشباك، ورغم تأخره بهدفين لكن خورفكان لم يستسلم وحاول الوصول لشباك مضيفه وتعديل النتيجة دون جدوى حتى اطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الظفرة الثمين بهدفين دون رد.

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