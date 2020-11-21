الوحدة يصعد لوصافة الدوري بثلاثية في مرمى عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – أحمد بدوان

صعد الوحدة إلى وصافة دوري الخليج العربي بفارق الأهداف عن النصر بعد فوزه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، اليوم السبت، بإستاد آل نهيان، ضمن الجولة السادسة، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، محققاً انتصاره الرابع في البطولة.

وعمق الوحدة جراح عجمان الذي فشل في تحقيق أي فوز في الدوري الموسم الحالي، ليتأزم موقف "البرتقالي" الذي تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

سجل ثلاثية الوحدة يحيى الغساني 22، وجيانلوكا مونيز 25، ومحمد برغش 80.

ولعب عجمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد المدافع النيجيري دارلنجتون إيمانويل بعد عرقلة لمهاجم العنابي تيم ماتافز.

جاءت البداية قوية من جانب الوحدة الذي بدا عليه الإصرار والرغبة في تسجيل هدف السبق، وكان له ما أراد بعدما نجح يحيى الغساني في تحويل عرضية روبن في شباك علي الحوسني حارس عجمان في الدقيقة 22.

وتمكن جيانلوكا مونيز من إضافة الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس عجمان.

وفرض الوحدة سيطرته المطلقة على مجريات المباراة وقدم أداء جيداً وسط استسلام تام لعجمان.

وتصدى علي الحوسني حارس "البرتقالي" لركلة جزاء سددها إسماعيل مطر قائد "العنابي" في الدقيقة 50.

ونجح محمد برغش في توسيع الفارق بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 80 مستغلاً سوء حالة دفاع الضيوف، لتتاح أكثر من فرصة محققة للتسجيل لأصحاب الأرض إلى أن أطلق حكم المباراة معلناً فوز الوحدة.

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