الصربي فلاديمير يقود حتا خلفاً لكونتيس

المصدر: دبي-علي الظاهري



تعاقدت شركة حتا لكرة القدم مع المدرب الصربي فلاديمير ليتولى مهمة قيادة تدريب الفريق خلفاً لليوناني كريستوس كونتيس.

وسيبدأ فلاديمير مهمته مع "الإعصار" غداً بقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي.

وجاءت إقالة كونتيس بعد سلسلة من النتائج السلبية قادت إلى تراجع الفريق إلى المركز الأخير في جدول الترتيب العام للدوري برصيد نقطة واحدة والخروج المبكر من مسابقة كأس الخليج العربي فضلاً عن الفشل في تحقيق أي فوز هذا الموسم.

ويعتبر كونتيس الضحية الرابعة في الموسم الحالي بعد رحيل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب عن الوصل، فيما قام فريقا الوحدة وخورفكان بتغيير المدربين الهولندي مارك فوتا، والإسباني كانيدو قبل بداية الموسم.

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