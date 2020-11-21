إيسايلا: لاعبو كلباء تعمدوا السقوط لإهدار الوقت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير: أحمد بدوان

اتهم الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس لاعبي اتحاد كلباء بتعمد إضاعة الوقت في شوط المباراة الثاني، معترفاً في الوقت نفسه بأحقية اتحاد كلباء في الفوز على فريقه 2 - 0، بعدما ظهر السماوي بأداء مخيّب، ولم يقدم مستواه المعهود خلال المباراة ليواصل اتحاد كلباء زحفه للمنطقة الدافئة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققاً أول فوز له على بني ياس في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين، والفوز الثاني للفريق على التوالي، والثالث له الموسم الحالي، فيما خيّب بني ياس التوقعات بعد أن استمر في التراجع، وخسر 8 نقاط في المباريات الثلاث الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الفوز رغم البداية القوية للدوري وفوزه في أول ثلاث مباريات.

وأكد إيسايلا أن بني ياس قدم أداءً سيئاً خصوصاً في الشوط الأول وحاول العودة في الشوط الثاني ولكن دون جدوى.

وقال إيسايلا: «لا أبحث عن عذر لخسارتنا لأننا نستحقها بالفعل قياساً للأداء السيئ الذي ظهرنا عليه في الشوط الأول، ولكننا سيطرنا على الكرة في الشوط الثاني للعودة في النتيجة إلا أن لاعبي المنافس تعمدوا إهدار الوقت».

وأضاف: «السقوط المتكرر للاعبين دون داعٍ يفسد كرة القدم، وهذا الأمر لا يحدث في أوروبا لأنهم يسعون للعب كرة القدم، طبيب فريق اتحاد كلباء دخل كثيراً إلى أرض الملعب، ولكن بمجرد دخوله ينهض اللاعب دون مشكلة».

وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة «النمور» أوضح: «أعتقد أن ركلة الجزاء من وحي الخيال وغير صحيحة على الإطلاق، كنا نحاول في ذلك الوقت إدراك التعادل ولكن ركلة الجزاء قضت على آمالنا في العودة».

نقاط مهمة

من جهته أعرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن سعادته بفوز فريقه، مؤكداً أهمية نقاط المباراة التي جاءت أمام فريق قوي على ملعبه.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «حققنا ثلاث نقاط مهمة، وأهنئ اللاعبين على الأداء القوي الذي قدموه على مدار شوطي المباراة، فقد نجحنا في قراءة نقاط قوة وضعف بني ياس، واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «نجحنا في إيقاف تعطيل أسلحة بني ياس الهجومية وعدم منح لاعبيه المساحات للتحرك، وبالتأكيد الفوز سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة في المرحلة المقبلة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق أخيراً، خاصة وأننا أثبتنا أننا نملك لاعبين مميزين ولم نتأثر بغياب المهاجم مالابا رغم أهميته في الفريق.

مراجعة

من جانبه أكد فواز عوانة قائد بني ياس أن الفريق مطالب بمراجعة حساباته وتصحيح الأخطاء من أجل إعادة الفريق للانتصارات. وقال عوانة في تصريحاته عقب خسارة السماوي: لم نقدم ما يشفع لنا للفوز، والفريق لم يكن في يومه، بعكس اتحاد كلباء الذي قدم مستوى جيداً.

وأضاف: لا أستطيع القول إن هناك أسباباً معينة لتراجع الفريق آخر 3 مباريات، ربما القتالية في الأداء، ولكني متأكد أن اللاعبين سيعودون أقوى في المباريات المقبلة، بالطبع المدرب وضع يده على الأخطاء وسيعمل على تصحيحها، وعلينا الاستفادة من الخسارة وتدارك الموقف.

بينما قال منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء إن الفريق أثبت أنه بمن حضر ورد على المشككين في قدرة الفريق الظهور بشكل جيد في غياب مالابا، بالطبع هو لاعب مؤثر ولو كان متواجداً لظهر الفريق بشكل أفضل، ولكن الفريق ليس مالابا فقط.

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