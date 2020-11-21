أسبوع استثنائي لـ «الذئاب»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عاش لاعبو الفجيرة أسبوعاً استثنائياً على صعيد الكأس والدوري فبعد بلوغ الفريق ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي، حقق الفوز الأول في الدوري بتخطي حتا بهدف التونسي فراس بالعربي ليتقدم «الذئاب» خطوة في جدول الترتيب بأربع نقاط، وزادت الهزيمة الأخيرة من جراح حتا وغضب جماهيره، والتي أبدت عدم رضاها عن مركز «الإعصار» الذي جمع نقطة من 18 نقطة متاحة.

وعبر الصربي غوران مدرب الفجيرة عن سعادته بتحقيق الفوز على حتا، واصفاً الانتصار بالمهم بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها اللاعبون في الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن الفوز يعتبر بداية للفريق في الدوري، وقال: دائماً نلعب بشكل مرحلي ولكن الفوز في المباريات السابقة ابتعد عن الفريق.

وعن أداء السويدي صموئيل قال: أثق في قدرات اللاعب واصبروا عليه لأنه عائد من الإصابة.

كدمة بالعربي

أكد التونسي فراس بالعربي محترف الفجيرة وصاحب هدف فريقه في شباك حتا أن إصابته عبارة عن كدمة طفيفة باليد اليسرى، وأعرب عن سعادته بتفوق «الذئاب» وتحقيق الانتصار الأول في الدوري.

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