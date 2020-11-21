كونتيس يقترب من الرحيل عن حتا والبديل أوروبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

علم "البيان الرياضي" أن المدرب اليوناني كريستوس كونتيس اقترب من الرحيل عن تدريب فريق حتا بعد سلسلة من النتائج السلبية قادت إلى تراجع الفريق إلى المركز الأخير في دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة الاخيرة من الفجيرة بهدف دون مقابل إضافة إلى الخروج المبكر من مسابقة كأس الخليج العربي وعدم تحقيق أي فوز من الموسم الماضي.

وأشارت مصادر إلى أن خليفة كونتيس سيكون مدرب أوروبي وقد يتم التوقيع معه في الساعات المقبلة. وتولى كونتيس قيادة الجهاز الفني لفريق حتا في بداية الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز