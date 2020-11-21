دبي تجمع نجوم الكرة العالمية في مباراة استعراضية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك نخبة من نجوم كرة القدم العالمية في مباراة استعراضية قام بتنظيمها مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على هامش فعاليات تحدي دبي للياقة 2020 في مركز دبي التجاري.

وضمت قائمة النجوم مجموعة من الأسماء اللامعة والذين تركوا بصمة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة عندما كانوا لاعبين كبار في أندية ومنتخبات عالمية قبل أن يتفرغوا حاليا للعمل في مجالات مختلفة مثل التدريب والإدارة والأعمال الحرة، وتواجد إلى جانبهم في المباراة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعمران الجسمي مدير العلاقات الدولية في المجلس.

وتقدم هؤلاء النجوم والتر زينغا حارس المرمى الأسطوري لمنتخب إيطاليا وانتر ميلان وأفضل حارس في العالم 1989 و1990 و1991، و كلاريس سيدورف نجم هولندا وجمعية ميلان وانتر ميلان وريال مدريد سابقا ومواطنه باتريك كلوفيرت نجم ميلان وبرشلونة بين 1998 و2004 قبل أن ينتقل إلى أندية نيوكاسل الإنجليزي وفالنسيا الاسباني وليل الفرنسي وأندهوفن الهولندي.

وشارك أيضا في المباراة أساطير الكرة الاسبانية يتقدمهم لويس فيغو نجم منتخب البرتغال وناديي برشلونة وريال مدريد بين 1995 و2005 وصاحب الكرة الذهبية لعام 2000، وإلى جانبه لعب الثنائي كارليس بويول وميشيل سلغادو نجمي منتخب اسبانيا وبرشلونة وريال مدريد سابقا.

ومثل الكرة الفرنسية كل من أيريك أبيدال نجم منتخب الديوك وبرشلونة سابقا وميكائيل سيلفيستر نجم أندية انتر ميلان و مانشستر يونايتد وأرسنال بين 1998 و2010، فيما مثّل الكرة الافريقية السنيغالي ابراهيم ابا نجم ميلان السابق والغاني سولي مونتاري نجم انتر وميلان سابقا.

وقدم النجوم شكرهم لدبي التي جمعتهم ومنحتهم هذه الفرصة لمشاهدة المدينة والاستمتاع بطقسها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة وكذلك حققت أمنية شخصية وهي اللقاء مع الأصدقاء الذين لم يجتمعوا معهم سوية منذ فترة، فكانت المباراة فرصة للقاء واللعب وعيش لحظات كروية جميلة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة في علام دبي للرياضة.

جدير بالذكر أن النجوم المشاركين في البطولة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات ويزورونها باستمرار، كما أن عددا منهم يمتلكون سكن ويخطط للاستثمار في دبي في مجال كرة القدم ومختلف المجالات الأخرى وهو الأمر الذي أكدوا عليه دائما في المقابلات الإعلامية.

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