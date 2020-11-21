الشارقة..صدارة بفارق 5 والعين ينتصر«بمن حضر»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

فاز الشارقة على النصر 2 - 1 باستاد الشارقة في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مواصلاً انفراده بالصدارة وموسعاً الفارق بينه وبين النصر إلى 5 نقاط،تقدم الشارقة بهدف كورنادو من ركلة جزاء «ق 18»، وأدرك ضياء سبع التعادل للنصر «ق 58»، ولكن الشارقة سجل هدفه الثاني من ركلة جزاء ثانية «ق 77»، احتسبها الحكم ضد طارق أحمد بعد العودة لتقنية «VAR» ونفذها كورنادو.



ورغم الغيابات العديدة نجح «الزعيم» في مواصلة صحوته وتغلب على الوصل 2 - 1 مؤكداً مقولة «العين بمن حضر»،سجل ثنائية العين محمد عبدالرحمن، ولابا «ق43 و62 من ركلة جزاء»، فيما أحرز للوصل، علي صالح «ق29»، وشهدت الدقيقة 54 طرد سالم العزيزي مدافع «الفهود» لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ورفع العين رصيده إلى النقطة 11، فيما تجمّد الوصل عند النقطة السادسة.



وفاز اتحاد كلباء على مضيفه بني ياس 2 - 0 ،ورفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما واصل بني ياس النزيف للمباراة الثالثة على التوالي ، سجّل هدفي «النمور» جونيور «ق27، و83 من ركلة جزاء».



وحقق الفجيرة فوزه الأول بالدوري وجاء على حساب حتا 1 - 0 ،سجل الهدف التونسي فراس بالعربي«ق 60» ليرفع الفجيرة رصيده إلى 4 نقاط.



وتختتم الجولة بثلاث مباريات ويلعب شباب الأهلي مع الجزيرة، الوحدة مع عجمان، والظفرة مع خورفكان.

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