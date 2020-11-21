الإمارات يحافظ على القمة بـ «ريمونتادا»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حافظ فريق الإمارات على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بـ «ريمونتادا» مثيرة وحوّل تأخره أمام البطائح بهدفين إلى الفوز 3 - 2 بالجولة الثانية من الدوري،وتقدم البطائح بهدفي ويندرسون «ركلة جزاء»، وجاسم محمد « ق 18 و 52» وانتفض لاعبو«الصقور» بثلاثية عن طريق تومبي توباروخالد خميس وديجو سيلفا في الدقائق 55،54، 83 ليصل الفريق إلى 6 نقاط.وتعادل الحمرية ودبا الفجيرة 1 - 1 ، سجل لدبا برونو ادواردو «ق 7 » وأدرك تاسيما التعادل للحمرية « ق 26».

وتعادل العروبة والعربي بالنتيجة نفسها،وتقدم العربي بهدف فارس الجابري « ق 36 »،وأنقذ فيكتور نوانيري فريقه في الدقيقة 86 مسجلاً هدف التعادل، ويلعب اليوم التعاون مع مصفوت ودبا الحصن مع الذيد.

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