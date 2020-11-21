شباب الأهلي والجزيرة.. تصحيح مسار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

تختتم الجولة السادسة لدوري الخليج العربي على ملعب استاد راشد بدبي في التاسعة من مساء اليوم، عندما يستضيف شباب الأهلي نظيره الجزيرة، في لقاء يرفع خلاله الفريقان شعار «التعادل مرفوض» لتصحيح مسار كليهما ووقف نزيف النقاط، وينتظر أن يقاتل كل منهما على حصد النقاط الثلاث، لأن الصراع الحالي على قمة ترتيب المسابقة، لم يعد يحتمل إهدار أي نقاط جديدة كما حدث في الجولات الخمس الماضية.

ويدخل «فرسان دبي» المباراة، وفي خزينة رصيدهم 9 نقاط يحتلون بها المركز الخامس، فيما يحتل «فخر أبوظبي» المركز السابع برصيد 8 نقاط.



وتفيد المتابعات بأن أحمد خليل، أصبح جاهزاً، وقرار مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني، وهو ما قال عنه الإسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي: «خليل تدرب مع زملائه بصورة طبيعية، ونتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق خلال المباريات، وأنا فخور بأن لدينا 30 لاعباً يمكن الاعتماد عليهم وأياً منهم قادر على المشاركة».



روح عالية



على الطرف الآخر قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه سيواجه منافساً قوياً ومتميزاً، خاصة في الهجوم والأطراف، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال كايزر: «مباراتنا أمام شباب الأهلي تعتبر مباراة قمة ثانية بعد مباراتنا السابقة ضد الشارقة التي خسرنا نتيجتها لذلك نعتبر أن اللقاء بمثابة تصحيح مسار.



ماجد ناصر: مجرد 3 نقاط



توقع ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، مباراة قوية الليلة أمام الجزيرة في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، ولكنه قلل من تأثير نتيجتها في التنافس الحالي على صدارة ترتيب الدوري بين أكثر من فريق.

وقال: «مباراة الجزيرة مهمة، لكنها مجرد مواجهة بثلاث نقاط، وأتوقع أن عودة الفريق في مباراة الظفرة لمستواه يحتم علينا مواصلة الانتصارات، ومباراة الجزيرة ستعطينا دافعاً كبيراً وتعيد الفريق للطريق الصحيح».



وأضاف: «رغم الغيابات الفريق لم يتعرض لأي خسارة في المباريات الرسمية حتى الآن، والفريق لم يتأثر، وأتوقع أن عودة اللاعبين من الإصابات ستزيد من قوة الفريق وتمكنه من تحقيق النتائج المطلوبة».

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