الظفرة وخورفكان.. تضميد الجراح

المصدر: خورفكان - محمد فضل، الظفرة - أحمد عيسى

يلتقى الظفرة وضيفه خورفكان عند السادسة مساء اليوم لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، في مباراة تضميد الجراح التي يعمل فيها صاحب الأرض على العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتيه بالجولتين الماضيتين أمام الشارقة والعين رغم البداية القوية في المنافسة، والتي منحته 7 نقاط في الجولات الثلاث الأولى، ووضعته في المركز الثامن، فيما يعمل خورفكان على تحقيق فوزه الأول في المنافسة والهروب مبكراً من منطقة القاع، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويفقد فارس الظفرة عدداً من نجومه بقيادة سلطان الغافري وسعيد الكثيري وعمران الجساسي وإبراهيم سعيد لعامل الإصابة مع غياب غير مؤكد للمدافع مسعود سليمان الذي يتحدد مصير تواجده في اللقاء خلال اليوم.

كسب النقاط

وأكد الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة عزم فريقه على كسب نقاط المباراة، ذاكراً أن خسارة مباراتي الشارقة والعين في الجولتين السابقتين تجعلان اللاعبين أمام تحدٍ كبير من أجل العودة إلى سكة الانتصارات لأن الخسارة الثالثة، حسب قوله، لن تكون مقبولة.

وأشار الكسندر إلى أن الظفرة بدأ المنافسة بشكل جيد ونجح في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الثلاث الأولى وخرج منها بسبع نقاط، وأضاف: نتائجنا تراجعت بسبب الإصابات ما أدى إلى عدم استقرار التشكيلة، حالياً أيضاً نواجه بعض الغيابات، ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع وأن نعمل على تقديم أفضل مستوى وعدم الاستسلام.

وأثنى مدرب الظفرة على منافسه، ذاكراً أن خورفكان رغم امتلاكه لنقطة واحدة في رصيده لكنه فريق جيد ويقدم كرة قدم رائعة، مضيفاً: اعتقد أن مباراتنا ستكون صعبة، لأن خورفكان سيعمل بكل قوة على تحقيق فوزه الأول.

ومن ناحيته أكد البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان جاهزية فريقه للقاء الظفرة، مجدداً ثقته في لاعبي النسور بالعودة بالنتيجة الإيجابية على الرغم من صعوبة اللقاء.

وتابع: «فريقي يتطور، وهدفنا تقديم مباراة جيدة ترضي التطلعات ومواصلة مشوار التألق الذي بدأه اللاعبون قبل أيام».

وأشار المدرب إلى أنه عكف على معالجة أخطاء الفريق وتصحيح الهفوات السابقة إلى جانب دراسة خطة اللعب التي يؤدي بها الفريق المنافس.

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