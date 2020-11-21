الوحدة وعجمان.. الزحف والهروب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

يبحث عجمان عن فوزه الأول في دوري الخليج العربي الموسم الحالي عندما يحل ضيفاً على الوحدة، في السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من المسابقة، إذ يعاني الفريق منذ انطلاق الموسم على مستوى النتائج ولم يحقق سوى نقطتين فقط في خمس مباريات، فيما يسعى الوحدة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية ومحاولة تقليص الفارق مع المتصدر، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن بني ياس صاحب المركز الثالث.

وشدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة على أهمية مباراة عجمان الذي يملك حافزاً كبيراً لتحقيق فوزه الأول، مؤكداً أن الوحدة مطالب باللعب والتأقلم مع وضعه الحالي والظروف الصعبة التي يمر بها على صعيد الغيابات من أجل حصد نقاط المباراة والاستمرار بين فرق المقدمة.

وقال رازوفيتش: «أمامنا مباراة مهمة للغاية، وهي واحدة من أهم مبارياتنا بالتحديد لأنها أمام عجمان الذي فاز علينا ودياً قبل انطلاق الموسم، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا حتى ولو لم يكن الفريق مكتمل الصفوف».

وتحدث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان عن المباراة مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين الجاهزين دون التوقف في ظروف الإصابات التي يعاني منها 6 لاعبين على الأقل، وقال الرمادي إن أي مدرب يتمنى اكتمال صفوف فريقه وجاهزية جميع اللاعبين، ولكن طبيعة كرة القدم ومسابقة الدوري على وجه الخصوص تفرض مثل هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن فريقه تأقلم على الغيابات.

وأوضح الرمادي أن المهاجم الغاني وليام أوسو في جاهزية جيدة بعد تعافيه من الإصابة وسيكون إضافة جيدة لتقديم مستوى أفضل في خط الهجوم، وقال إن تسجيل الفريق هدف واحد فقط حتى الآن في 5 جولات، يجعله في تركيز دائم لمعالجة ندرة التسجيل، مؤكداً ثقته الكاملة في جميع اللاعبين، ووصف الرمادي، فريق الوحدة بالمنافس القوي، لاسيما وهو مرشح دائم للبطولات، متمنياً تقديم مستوى جيد والعودة بنتيجة إيجابية من أبوظبي.

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