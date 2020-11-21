لماذا غضب ويلتون من تيغالي وكاد يخرج من الملعب؟

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

شهدت الدقيقة 30 لمباراة الشارقة والنصر توتراً مفاجئًا أدى لتوقف اللعب أكثر من دقيقتين نتيجة حديث مباشر بين محترف النصر تيغالي ومحترف الشارقة ويلتون سواريز مما جعل بعض لاعبي الفريقين يتدخلون لفض اشتباك محتمل بين الاثنين، واضطر الحكم حمد علي يوسف إلى إشهار بطاقة صفراء أولاً لسواريز الذي هم بالخروج من الملعب رداً على ما حدث، قبل أن يتدخل بعض زملائه لتهدئته من حالة الغضب التي كان فيها ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء مماثلة لتيغالي، وكثر السؤال بعد هذا الموقف عن حقيقة ما دار بين اللاعبين، لا سيما و أن الاثنين يتحدثان اللغتين الاسبانية والبرتغالية.

وبعد المباراة، كشف المدير الفني للشارقة عبد العزيز العنبري عن الرواية التي تحدث بها سواريز تبريراً لحالة غضبه من تيغالي فقال العنبري ان اللاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة ولا يتوقع منهما حدوث مثل هذا التوتر داخل الملعب، مشيراً إلى انهم استمعوا لرواية طرف واحد "سواريز" وكان غاضباً من كلمة وجهها له تيغالي ولكن لم يسمعوا رواية تيغالي وبالتالي لا يمكن الحكم بمن هو المخطئ، وتمنى العنبري عدم تكرار مثل هذه المواقف.

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