الشارقة يبصم على الصدارة بفارق "الخمسة"

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير- سالم خميس

بصم الشارقة بفارق الـ 5 نقاط عن أقرب منافسيه في صدارة الترتيب لدوري الخليج العربي بعد الفوز الغالي على ملاحقه المباشر النصر في المباراة التي جرت باستاد الشارقة ضمن الجولة السادسة ليصل الشارقة للعلامة الكاملة "18 نقطة" وبقي النصر في 13 نقطة.

بدأت المباراة مثيرة بعد محاولة جس النبض في أول ربع ساعة، وتهيأت أول فرصة حقيقية لصالح النصر صنعها ريان منديز ببراعة لضياء سبع وأنقذها من خط المرمى مدافع الشارقة سالم سلطان "ق 15" واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين ونجح الشارقة في الحصول على فرصة تسجيل هدف السبق من ركلة جزاء ارتكبها الحارس أحمد شامبيه مع ويلتون سواريز "ق 18" نفذها بذكاء ايغور كورنادو في قلب المرمى، وزاد هدف الشارقة من اثارة وايقاع المباراة

وحدث توتر من بعض اللاعبين بعد ذلك في أكثر من مخالفة وكاد الشارقة أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب كايو لوكاس ولكنه عدل قراره إلى بطاقة صفراء بتوجيه من حكم "الفار" لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وبادر الشارقة في بداية الشوط الثاني بالهجوم وضاعت فرصة ثمينة من تسديدة ايغور كورنادو من خارج الصندوق بعد ارتدادها من مقص المرمى ثم أنقذها الحارس شامبيه إلى ركنية، وأظهر النصر أفضلية واضحة بعد ذلك وقاد هجوماً منظماً حتى نجح ضياء سبع في تعديل النتيجة "ق 58" بتسديدة في الزاوية اليسرى للحارس عادل الحوسني، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه النصر عن هدف التقدم، كرر الشارقة التسجيل من ركلة جزاء ثانية "ق 77" احتسبها الحكم ضد طارق أحمد بعد العودة لتقنية "الفار" لمعاينة ابعاد الكرة بيده وتصدى كورنادو للركلة مسجلاً الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الشارقة على النصر 2-1.

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