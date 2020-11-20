الفجيرة يكسب قمة القاع أمام حتا بهدف بالعربي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل تصوير زيشان احمد

حسم الفجيرة قمة القاع أمام حتا لمصلحته محققاً الفوز الأول في دوري الخليج العربي بعد أن قاده نجمه المتألق التونسي فراس بالعربي إلى تخطي عقبة الإعصار الحتاوي بهدف يتيم جاء في الدقيقة 60، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 4 نقاط متخلياً عن مراكز المؤخرة فيما تجمد حتا عند نقطة وحيدة باقياً في مركزه الأخير .

وساد الحذر الشديد أجواء الشوط الأول الذي انتهى سلبياً على مستوى النتيجة والأداء على الرغم من محاولات ثنائي الفجيرة فراس بالعربي والسويدي صموئيل في فتح ثغرات وسط دفاع حتا المتماسك والذي وقف سداً منيعاً لتحركات الذئاب .

وفي المقابل فأن الفريق الزائر اعتمد على المرتدات التي لم تخلو من خطورة والتي كاد من أحداها اللاعب الزامبي موسندا أن يباغت الفجيرة بعد ان اطلق قذيفة صاروخية تعامل معها الحارس عبد الله التميمي بذكاء في الدقيقة 34 .

وشهدت الدقائق الأخيرة من هذا الشوط ارتطام لاعب حتا وليان فارياس بلاعب من الفجيرة مما أدى الى حدوث خلع على مستوى احدى اسنانه الامامية ليكمل اللاعب هذا الشوط وهو متاثراً بجراحه .

وبعد مرور 60 دقيقة تمكن التونسي فراس بالعربي من افتتاح باب التسجيل للفجيرة بعد أن عالج الكرة المرتدة من حارس حتا وليد محمد بذكاء في المرمى، وهو الهدف الذي انتهت عليه المباراة .

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