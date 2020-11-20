سالم ربيع: الوصل خسر بأخطاء لا دخل فيها للمدرب

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه خسر مباراته بهدفين لهدف أمام ضيفه العين اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، نتيجة أخطاء فردية فادحة لا دخل فيها للمدرب، مباركا للعين فوزه الثمين.

"ممتاز جدا"

وأشار ربيع إلى أن الوصل قدم أداء وصفه بـ "الممتاز جدا" في الشوط الأول من المباراة، و"كان" بإمكانه إنهاء المباراة لمصلحته لو لا اضاعته فرصا عدة سانحة للتسجيل في شباك المنافس نتيجة عدم التركيز المطلوب.

نقطة تحول

ونوه ربيع الى أن هدف التعادل للعين شكل نقطة تحول أولى في مسار المباراة، مشددا على أن طرد مدافع الوصل سالم العزيزي في الدقيقة 54 من زمن المباراة، مثل نقطة التحول الأكبر في مجمل مسار المباراة، منوها إلى أن فريقه لا يستحق الخسارة في ضوء الأداء الذي قدمه، تحديدا في الشوط الأول.

أخطاء فردية

واعترف سالم ربيع بارتكاب فريق الوصل أخطاء فردية مكلفة جدا، مشددا على أن لا دخل للمدرب في مثل تلك الأخطاء، خصوصا الخطأ "غير المسؤول" الذي نتج عنه احتساب ركلة جزاء على الوصل، معللا تغييراته التي أجراها بضرورة تنظيم لعب فريقه دفاعيا في ظل النقص العددي.

لفت الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه خسر مباراته بهدفين لهدف أمام ضيفه العين اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، نتيجة أخطاء فردية فادحة لا دخل فيها للمدرب، مباركا للعين فوزه الثمين.



بدوره لفت البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق العين الأول لكرة القدم، إلى أنه يدرك جيداً عدم سهولة مهمة فريقه أمام مضيفه الوصل، منوها إلى أنه قبل المباراة بيوم واحد فقط، وقف على جاهزية لاعبيه، وخياراته المتاحة، ما أثر مستوى الانسجام خلال المباراة، زادته الغيابات، وإصابة بندر الأحبابي قبل نهاية الشوط الأول.

عدم تركيز

وأشار بيدرو إلى أن العين قدم مباراة جيدة، وسيطر على مجريات اللعب، منوها إلى أن فريقه أضاع فرصا عدة، لافتا إلى أن تسجيل الوصل هدف السبق، أدى إلى نوع من عدم التركيز لدى لاعبيه، كاد أن يتسبب بهدف ثان للمنافس من فرصتين، حتى تمكن العين من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

دافع معنوي

ولفت بيدرو إلى أن تسجيل العين هدف التعادل، منحه دافعا معنويا إيجابيا للدخول في الشوط الثاني بقوة، والسعي إلى فرض السيطرة على مجريات المباراة، ما أجبر الوصل على التراجع، قبل أن يسهم طرد مدافع الوصل في تعزيز سيطرة العين الذي توج جهده بإحراز هدف الفوز.

راحة كافية

وابدى بيدرو تفهمه لأداء بعض لاعبيه خلال المباراة في ختام المشاركة مع المنتخب الوطني، وعدم اخذ الراحة الكافية، معترفا بارتكاب فريقه أخطاء، لكنها لم تقلل من حقيقة أن العين اظهر مستوى عاليا من اللعب بإصرار، مكنه من حصد 3 نقاط مهمة في مسيرة العين.

العين استحق الفوز



من ناحيته أبدى يحيى نادر لاعب فريق العين الأول لكرة القدم، سعادته الغامرة بفوز فريقه على مضيفه الوصل، لافتا إلى أن الزعيم استحق الفوز في ضوء الغيابات الكثيرة المؤثرة التي شهدتها تشكيلة العين الأساسية.

تركيز عال

وأشار نادر إلى أن العين لعب بتركيز عال، وبروح الفريق الواحد، منوها إلى أن الأهم بالنسبة لفريقه، قد تحقق، وهو حصد النقاط الثلاث من منافس كبير، مشيرا إلى أن المهم بالنسبة له، هو الأداء الذي ينفع فريقه، ويقوده إلى حصد النقاط الثلاث.

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