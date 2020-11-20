اتحاد كلباء يعود من بني ياس بفوز ثمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

واصل اتحاد كلباء صحوته في دوري الخليج العربي بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين على حساب مضيفه بني ياس، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من البطولة، ليرتقي فريق "النمور" إلى المركز السابع مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما واصل بني ياس نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن توقف رصيده عند 10 نقاط.

وبدا اتحاد كلباء الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء، ونجح في تقديم عرض قوي خارج ملعبه، تحت قيادة مدربه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا.

أنهى اتحاد كلباء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق جونيور الذي ارتقى لركنية مارياني ووضعها رأسية باقتدار في شباك الحارس فهد الظنحاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني فشل بني ياس في ترجمة استحواذه على الكرة إلى أهداف نتيجة غياب الفاعلية الهجومية، والتنظيم الدفاعي الجيد لاتحاد كلباء الذي اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، التي شكلت خطورة واضحة على مرمى أصحاب الأرض.

وأنقذ فهد الظنحاني بني ياس من هدف ثانٍ من تسديدة قوية من فهد سبيل في الدقيقة 64 بعد أن لمس الكرة التي ارتدت من العارضة.

ونجح جونيور في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليهدي "النمور" فوزاً مهماً وثلاثة نقاط غالية.

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