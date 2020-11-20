العين "بمن حضر" يهزم الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير- غلام كاركر

الحق فريق العين الأول لكرة القدم، الهزيمة بمضيفه الوصل بهدفين لهدف اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، رغم الغيابات العديدة في صفوف الزعيم الذي حصد النقاط الثلاث بتطبيقه المقولة الشهيرة عنه، "العين بمن حضر" أمام منافس لم يعرف كيفية استثمار تلك الغيابات المؤثرة بصورة غريبة!

أهداف وطرد

سجل ثنائية العين، محمد عبدالرحمن "ق43"، ولابا "ق62" من ركلة جزاء، فيما سجل للوصل، علي صالح "ق29" من المباراة التي شهدت دقيقتها الـ 54 طرد سالم العزيزي مدافع الفهود لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

اسم وشهرة

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى النقطة 11، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة السادسة، وبات في وضع لا يتناسب مع اسم وشهرة الإمبراطور بعد مضي 6 جولات فقط من البطولة.

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