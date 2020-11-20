عهود الرومي تبحث تطوير «التحكيم الرياضي»

المصدر: دبي - وام

بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل مع ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الإطار التنظيمي والقانوني للمركز وسبل تطوير وتعزيز مسيرته على كافة الأصعدة للقيام بدوره على أكمل وجه في التوفيق والفصل في النزاعات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة في الممارسات الإدارية والتنظيمية وذلك في إطار الحرص على التطوير والابتكار والعمل المؤسسي، وتطبيق الحوكمة والشفافية في كافة ممارساته.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها،ضرار بالهول الذي اكد أنه تم التأكيد على استثمار خبرات الوزارة وآلياتها في التأسيس لمنظومة إدارية متطورة بالمركز الذي يقوم بدور المحكمة الرياضية في الدولة معرباً عن شكره لمعالي الوزيرة.

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