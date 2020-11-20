الشارقة والنصر.. سباق الصدارة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يبدأ اليوم سباق الصدارة المبكر لدوري الخليج العربي، في قمة الجولة السادسة، التي تجمع الشارقة وضيفه النصر، في التاسعة مساء باستاد الشارقة، في مواجهة أشبه بـ «مباراة 6 نقاط»، من واقع موقف الفريقين الآن في الجدول، فصاحب الأرض وحامل اللقب «الشارقة»، يتصدر الجدول بالعلامة الكاملة «15 نقطة»، ويلاحقه النصر برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل واحد، والفوز اليوم، يقفز بالنصر لتصدر الترتيب لأول مرة، فيما يتسع الفارق إلى 5 نقاط في حال فوز الشارقة، بينما يستمر فارق النقطتين لصالح الشارقة في حال التعادل.

وأكد عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، اكتمال جاهزية فريقه للمواجهة الصعبة، مشيراً إلى اكتمال صفوف الفريق بعد الدوليين، الذين يشكلون إضافة حقيقية، متمنياً تقديم مباراة جيدة وممتعة. وقال العنبري إن الشارقة يواجه منافساً قوياً، ومن بين أبرز المرشحين للقب، بفضل جهازه الفني المقتدر، ومحترفيه الأجانب ولاعبيه المواطنين المعروفين، مشيراً إلى أن المباراة صعبة على الفريقين، وتحتاج تركيزاً ذهنياً عالياً، مشيراً إلى أن أكثر ما يُميز النصر، ثبات التشكيلة، ووصف العنبري، النصر، بالفريق القوي والمرشح للبطولة، مشيراً إلى أنه متميز في جميع خطوطه. وعبّر العنبري عن ارتياحه للدعم والمساندة الجماهيرية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الوضع الراهن للمباريات بدون جمهور.



منافسة



من جهته، يبحث النصر عن الانقضاض على الصدارة، ولن يجد أفضل من هذه الفرصة، التي تضعه وجهاً لوجه مع منافسه المباشر الشارقة، وسيدفع العميد بكل أوراقه من أجل التقدم إلى المركز الأول. ويواجه النصر بعض الصعوبات قبل مواجهة الملك، بسبب العودة المتأخرة للاعبيه الدوليين، وخاصة بالنسبة للاعبه ريان مينديز، الذي وصل فجر أمس، وتحوم الشكوك حول ما إذا كان المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، سيدفع به أساسياً، أو يتركه على الدكة، في المقابل، سيستعيد الفريق مدافعه محمد عايض، الذي غاب عن الجولة الماضية، بسبب وعكة صحية بسيطة. ولم يخف المدرب كرونوسلاف يورتشيتش قلقه بسبب افتقاده 5 لاعبين دوليين خلال الفترة الماضية، التي تزامنت مع أيام الفيفا، وفترة التحضيرات لهذه المباراة المهمة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى الاستعداد لمواجهة المتصدر بصفوف مكتملة، ومعرباً في الوقت نفسه عن تقبله لهذا الأمر، لأن اللعب للمنتخبات الوطنية، واجب كل لاعب.



افتقاد



وأكد كرونو أنه رغم افتقاده لهؤلاء اللاعبين خلال التحضيرات، إلا أن النصر على أتم الجاهزية لخوض المباراة، وتقديم أفضل مستوياته، معرباً عن ثقته في فريقه على مواجهة التكتل الدفاعي الذي يتميز به دفاع الشارقة، وفرض أسلوبه وفلسفته الخاصة على مجريات اللقاء، وأضاف: سعداء بخوض مباراة ديربي أمام الشارقة، الذي نحترمه كثيراً، وهو فريق متوازن، ويملك تجربة كبيرة وعقلية قوية، نحن أيضاً فريق كبير، ومستعدون لمواجهته، والجماهير ستستمتع بمباراة بمستوى عالٍ. وأوضح كرونو أنه بالرغم من أهمية المباراة في جدول الترتيب، إلا أنه رفض منحها أكثر مما تستحق، واعتبرها مجرد 3 نقاط، لأن مشوار الدوري ما زال طويلاً.



غانم: جاهزون لـ«النصر»



أكد مدافع فريق الشارقة عبدالله غانم على استعدادهم كلاعبين لمواجهة النصر اليوم مشدداً على ضرورة التركيز واللعب بجدية حتى يستطيع الفريق عبور المباراة الصعبة كما وصفها وقال: «تنتظرنا مباراة قوية». وعن مواجهة خط هجوم النصر القوي، قال اللاعب: واجهنا خطوط هجوم قوية للعين والجزيرة وسنلعب كما لعبنا أمامهم».



محمد فوزي: التركيز سر النجاح



أكد محمد فوزي لاعب النصر أن التركيز سر النجاح في المباراة، وقال: مواجهة الشارقة صعبة، ولكننا جاهزون لتقديم أفضل مستوياتنا، سنخوض المباراة بتركيز عال ونسعى لاقتناص النقاط، ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة. وأوضح لاعب النصر أن المباراة تبقى مجرد 3 نقاط، لأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً.

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