الوصل والعين.. لقاء الكبار

المصدر: العين - طلحة عبد الله، دبي- البيان الرياضي

يلتقي فريقا الوصل والعين في السادسة من مساء اليوم في قمة الكبيرين المرتقبة في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفي ظل ظروف متشابهة إلى حد كبير يمر بها طرفا المباراة. وقبل قمة اليوم، يقف فريق الوصل في المركز التاسع في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل العين المركز السادس بـ 8 نقاط. ويخوض فريق الوصل قمة اليوم بصفوف شبه مكتملة بعد التحاق الثلاثي الدولي ليما وعلي سالمين وعلي صالح.



الوطني سالم ربيع مدرب الوصل، شدد على أن غيابات العين لا يمكن أن تشغله عن تجهيز فريقه لخوض المباراة، وأشار إلى أنه كمدرب يعمل على معالجة «الهفوات» في خط دفاع الوصل.



ظروف



من جهته يواجه العين تحدياً قوياً ومهمة صعبة في ظل ظروف غياب عدد كبير من عناصره الأساسية خصوصاً في خط الدفاع بعد إيقاف الياباني شيوتاني للإنذار الثالث، والبرازيلي إيريك، للطرد، إلى جانب استمرار غياب إسماعيل أحمد، للإصابة، وعدم جاهزية محمد أحمد، فيما يكتنف الغموض مشاركة المدافع الآخر محمد شاكر الذي تعرض هو الآخر للإصابة، ولم تتأكد بعد مشاركة المهاجم التوغولى لابا كودجو. ومن ناحيته شدد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، على ضرورة وأهمية أن يدخل فريقه أجواء مباراة اليوم أمام الوصل، بقوة وتركيز عال لأجل تسجيل الأهداف في مرمى المنافس، وفي الوقت نفسه المحافظة على الشباك نظيفة لحصد نقاط المباراة الثلاث، وقال: نعلم أن المهمة لن تكون سهلة فقد عانينا كثيراً من الغيابات.



كانيدو: نحتاج إلى الفوز اليوم



قال كايو كانيدو، مهاجم نادي العين، إن فريقه في حاجة للفوز الليلة أمام الوصل على ملعب الأخير لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، مبيناً أن المهمة لن تكون سهلة لأنه يعرف الوصل ولاعبيه معرفة جيدة، وهو فريق قوي وأضاف: نحن ذاهبون إلى دبي لتقديم مباراة قوية تليق بالعين وجاهزون للمباراة بعد أن استعدينا بصورة جيدة خلال التدريبات.

وبالنسبة لي فسأعمل بصمت وأضاعف جهودي لأجل العين، وأعتقد أن الفريق الأقل ارتكاباً للأخطاء والأكثر تركيزاً سيحسم الأمور لصالحه ويفوز بنتيجة المباراة. (العين- البيان الرياضي)

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