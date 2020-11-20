بني ياس واتحاد كلباء.. طموح العودة

المصدر: متابعة : محمد فضل، محمد صادق

يبحث بني ياس عن العودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت منذ الجولة الثالثة في دوري الخليج العربي عندما يستضيف في السادسة مساء اليوم على ملعبه بالشامخة، اتحاد كلباء، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.



وغاب الفوز عن السماوي في آخر مباراتين أمام الجزيرة وعجمان وضعته في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأمل تحقيق فوزه الرابع خاصة وأن الفريق يمر بحالة معنوية جيدة بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه.



من جانبه أبدى الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس، ارتياحه لاكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين المصابين، وقال: «أشعر بالسعادة أخيراً لأن الصفوف اكتملت وأصبحت لأول مرة في حيرة لاختيار التشكيلة الأساسية».



وفي كلباء يتطلع لاعبو النمور لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد الفوز على الفجيرة في الدوري، إلى جانب التأهل لربع نهائي الكأس بعد تخطي الجزيرة.



ثقة وطموح



وحذّر داسيلفا مدرب كلباء من خطورة الفريق المضيف، الذي يمتلك خط هجوم قوياً، وحقق انطلاقة غير مسبوقة منذ بداية الدوري، بغض النظر عن تراجعه في آخر مباراتين، مشيراً إلى أنه على ثقة في كافة عناصر الفريق وسيكون هدفهم العودة من الشامخة بالنتيجة الإيجابية. وأشار إلى أن الجهاز الفني سيقف على مدى جاهزية اللاعب ملابا وأنه سيرى إمكانية مشاركته من عدمها خلال المباراة.

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