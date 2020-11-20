الفجيرة وحتا.. نقطة واحدة لا تكفي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل، حتا- علي الظاهري

يبحث فريقا الفجيرة وحتا، عن فوزهما الأول، ضمن مسابقة الدوري، عندما يلتقيان اليوم في أول مواجهة رسمية لهما خلال الموسم الكروي الحالي، ويمتلك الذئاب والإعصار نقطة وحيدة لكل منهما، وهى غير كافية لكليهما، بعد أن أبقتهما في المركزين الأخيرين، بعد 5 جولات من دوري الخليج العربي.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة، بنشوة تأهلهم إلى ربع نهائي الكأس، وسيغيب عن صفوفه الثلاثي بلال يوسف، والبرازيلي أوليفيرا، وأحمد الزيودي عن اللقاء.

ويسعى فريق حتا إلى مصالحة جماهيره، والعودة من قلعة «الذئاب» بفوز ثمين، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، وتعتبر المباراة، بمثابة اختبار حقيقي لـ «الإعصار».

ويغيب عن مواجهة اليوم، الحارس أحمد «ديدا»، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس الثاني، سعيد المسماري، بعد تعرضه لمشكلة صحية، كما ستبعد الإصابة، اللاعب حميد عباس، عن المشاركة في مباراة اليوم.

أهداف

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن المواجهة تجمعهم بمنافس يحمل أهدافاً مشتركة، خاصة أن الفريقين لم يحصدا سوى نقطة واحدة، ما أدى إلى بقائهما في نهاية جدول الدوري، مشيراً إلى أن اللقاء بمثابة اختبار حقيقي للطرفين، وستكشف عن مدى قوة الفريق، وجاهزيته. وأوضح كونتيس أن النتائج السلبية للمنافس، لا تعكس المستوى الحقيقي له، حيث قدم أداء مميزاً في الجولات الخمس الماضية، وفي المقابل، اصطدم حتا بمواجهات صعبة، لم يتمكن من حصد نقاط فيها، مشيداً بجاهزية اللاعبين، بناء على المستوى الذي قدموه في التدريبات، وسط أجواء محفزة ومعنويات عالية، متمنياً ألا تختلف طاقة اللاعبين في المباراة عن مستواهم في التدريبات، حيث كثفوا جهودهم بعد مباراة بني ياس، في الأسبوع الماضي في كأس الخليج العربي، ما سيسهم في تقديم عروض أفضل في لقاء اليوم.

توقّع

بدوره، توقع الصربي غوران مدرب الفجيرة، مباراة صعبة ومعقدة في ذات الوقت، واصفاً المواجهة بـ «الديربي المصغر»، وتابع: «نحن عازمون على نيل العلامة الكاملة، والاستفادة من إقامة المباراة على أرضنا، وأحذر في ذات الوقت من خطورة الإعصار، الذي يمتلك لاعبين مواطنين وأجانب على مستوى عالٍ». ولفت المدرب إلى أنهم قاموا بدراسة طريقة لعب حتا جيداً، واستوعب اللاعبون خطة لعبه، وأنه ينتظر منهم فقط، كيفية التطبيق للخروج بالنتيجة الإيجابية.

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