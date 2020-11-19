أيمن الرمادي: عجمان تأقلم على الغيابات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قلل المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي من كثرة الغيابات في فريقه بسبب الإصابات واستمرار هذه الظروف في مواجهة الفريق بالجولة السادسة أمام مضيفه الوحدة يوم السبت، وقال الرمادي إن أي مدرب يتمنى اكتمال صفوف فريقه وجاهزية جميع اللاعبين، ولكن طبيعة كرة القدم ومسابقة الدوري على وجه الخصوص تفرض مثل هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن فريقه تأقلم على الغيابات ولديه الثقة لخوض المباراة بالمجموعة المناسبة والجاهزية من اللاعبين كما حدث في مباراتي النصر وبني ياس واللتين قدم فيهما عجمان مستوى أفضل.

وقال الرمادي إن المباراة مهمة وصعبة في الوقت نفسه لكون فريقه لا يزال يبحث عن فوزه الأول ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من رصيد النقطتين الحالي، موضحاً أن الضغوط التي يواجهها الفريق طبيعية وجزء من كرة القدم ولا تؤثر على تركيزه.

وأوضح الرمادي أن المهاجم الغاني وليام أوسو في جاهزية جيدة بعد تعافيه من الإصابة، وسيكون إضافة جيدة لتقديم مستوى أفضل في خط الهجوم، وقال إن تسجيل الفريق هدفاً واحداً فقط حتى الآن في 5 جولات، يجعله في تركيز دائم لمعالجة ندرة التسجيل، مؤكداً ثقته الكاملة بجميع اللاعبين.

ووصف الرمادي فريق الوحدة بالمنافس القوي، لاسيما وهو مرشح دائم للبطولات، متمنياً تقديم مستوى جيد والعودة بنتيجة إيجابية من أبوظبي.

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