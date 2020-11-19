زاراغوسا: شباب الأهلي يحترم الجزيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا، المدير الفني لشباب الأهلي، احترامه الجزيرة قبل لقاء الفريقين بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد راشد.

وقال زاراغوسا: «نحترم الجزيرة كثيراً؛ لأنه يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، ونتوقع مباراة قوية بين الفريقين اللذين يعتبران الأكثر تمريراً في الدوري، وهذا يعني أنهما أكثر الفرق التي تهاجم، ومن جانبنا نحن جاهزون بعودة كل اللاعبين، ونتطلع لتقديم مستوى جيد والحصول على النقاط».

وأضاف: «الفريق الخاسر في هذه المباراة لن يفقد فرصته في المنافسة على اللقب، لأن الوقت لا يزال مبكراً، ولا زلنا في الجولة السادسة من البطولة، كما أن هناك مباريات أخرى مهمة مثل لقاء الشارقة والنصر، والاحتمالات مفتوحة الفرق قد تخسر أو تكسب والمنافسة بينها قوية».

وتابع: «بالنسبة للاعب أحمد خليل هو الآن يتدرب مع زملائه بصورة طبيعية، ونتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المتبقية في هذا الشهر، وهي ثلاث مباريات أمام الجزيرة وعجمان والشارقة، وأنا فخور بأن لدينا 30 لاعباً يمكن الاعتماد عليهم وأياً منهم قادر على المشاركة».

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