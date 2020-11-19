«الآسيوي» يشدد الرقابة على تراخيص أندية المحترفين

المصدر: وام

ناقشت رابطة المحترفين، خلال ورشة عمل تراخيص الأندية، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، التعديلات والآلية الجديدة، لنظام التراخيص التي أطلقها الاتحاد الآسيوي، والتي تهدف لزيادة التتبع والرقابة للأوضاع المالية لكافة الأندية الآسيوية المحترفة، بما يضمن مزيداً من الشفافية المالية، حيث تم إدخال تعديلات على النظام الجديد، يتعلق بآلية تقديم المستندات للحصول على الرخصة، عبر الموقع الإلكتروني، وفق متطلبات جديدة، تساعد الاتحاد الآسيوي وإدارة التراخيص الآسيوية، على تتبع الالتزامات المالية، بالنسبة للأندية واللاعبين، وكيفية تتبع الممارسات المالية المطلوبة، بما يضمن مزيداً من دقة المعلومات الخاصة بهذا الجانب في القارة الصفراء.

مواعيد

ودعا وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ممثلي الأندية، إلى مواصلة العمل الدؤوب، لتحقيق النجاح المنشود، موضحاً أن نظام ترخيص الأندية مرتبط بمواعيد محددة من قبل الاتحاد القاري، وطالب الأندية بتسليم المستندات المطلوبة في وقت مبكر، حتى تتمكن إدارة التراخيص في الرابطة من مراجعتها، لاستكمال أي نواقص قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم، وهنأ الحوسني، الأندية المحترفة، بحصولها على الترخيص الآسيوي لموسم 2020-2021، وقال: هذا الإنجاز تحقق، بفضل جهودكم وحرصكم على التفوق والتميز، الفترة الماضية كانت عصيبة على الجميع، بسبب جائحة «كورونا» المستجد، لكننا تجاوزنا التحديات والصعوبات، من خلال التعاون المثمر بين الأندية والرابطة.

وقدمت وين مين سي إدارية تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، شرحاً عن آخر التحديثات في موقع تراخيص الأندية الإلكتروني للاتحاد الآسيوي CLAS.

فيما استعرض ستيورات لارمان مدير إدارة تراخيص الأندية والتطوير برابطة المحترفين، أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الأندية خلال فترة الترخيص السابقة، استعرض جابر دبابنة مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، مستجدات التعديلات التي أجريت على المعيار المالي في دورة 2021-2022.

تعديلات

وشهدت الفترة الثانية من الورشة، الاطلاع على التعديلات التي طرأت على اللوائح الخاصة بالدورة الجديدة 2021 - 2022، والاستخدام الأمثل لنظام الترخيص في الأندية، من خلال عرض قدمه عبد الله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية برابطة المحترفين، بالإضافة إلى شرح للمحاور المتعلقة بعملية الحصول على التراخيص، والجدول الزمني المرتبط باستكمال الطلبات.

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