ألكسندر: الخسارة الثالثة غير مقبولة في الظفرة

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد الصربي ألكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة، عزم فريقه على كسب نقاط مباراته أمام خورفكان، بعد غد السبت، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ذاكراً أن خسارة مباراتي الشارقة والعين في الجولتين السابقتين، تجعلان اللاعبين أمام تحدٍ كبير، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، لأن الخسارة الثالثة، حسب قوله، لن تكون مقبولة.

وأشار ألكسندر إلى أن الظفرة بدأ المنافسة بشكل جيد، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات الثلاث الأولى، وخرج منها بسبع نقاط، وأضاف: نتائجنا تراجعت بسبب الإصابات، ما أدى إلى عدم استقرار التشكيلة، المهم حالياً التركيز على مباراة السبت، والفوز بالنقاط.

وأبان المدرب الصربي أن فريقه سيدخل اللقاء بدون سلطان الغافري وعمران الجساسي والكثيري وإبراهيم سعيد، بسبب الإصابة، مع إمكانية مشاركة مسعود سليمان، بعد انضمامه إلى زملائه اللاعبين، لكنه لم يصبح جاهزاً للقاء.

وأثنى مدرب الظفرة على منافسه، ذاكراً أن خورفكان، رغم امتلاكه لنقطة واحدة في رصيده، لكنه فريق جيد، ويقدم كرة قدم رائعة، وأنه يتمتع بالطموح، وقال: أعتقد مباراتنا أمامه ستكون صعبة، لأن خورفكان سيعمل بكل قوة على تحقيق فوزه الأول، وهذا ما يؤكد أهمية القتال، وبذل الجهد من اللاعبين طوال شوطي اللعب.

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