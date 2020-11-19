مدرب الوحدة: مطالبون بالتأقلم مع الظروف الصعبة في مواجهة عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على أهمية مواجهة عجمان، بعد غد السبت، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الوحدة مطالب باللعب والتأقلم مع الوضع الحالي والظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وتقديم أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وقال رازوفيتش في حديثه عن استعدادات فريقه للمباراة:" أمامنا مباراة مهمة للغاية، وهي واحدة من أهم مبارياتنا بالتحديد لأنها أمام عجمان الذي فاز علينا ودياً قبل انطلاق الموسم، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا حتى ولو لم يكن الفريق مكتمل الصفوف".

وأضاف:" يجب مضاعفة جهودنا للحصول على النقاط الثلاث واللعب بنفس القوة لمدة 90 دقيقة، بالطبع لا أتوقع مواجهة سهلة خاصة وأن عجمان من الفرق التي دائماً ما تمتلك الحافز القوي، وحللت نقاط قوة المنافس سيما على الأطراف، ربما عجمان لا يملك نقاط كثيرة في الدوري ولكنه فريق يصنع فرصاً عدة للتسجيل، ولو استفاد منها لكان وضعه مختلفاً في جدول الترتيب، مما يفرض علينا اللعب بذكاء وتفادي الأخطاء".

وكشف رازفيتش عن صعوبة لحاق خليل إبراهيم بالمباراة في ظل عدم اكتمال جاهزية اللاعب، معرباً عن أمنياته بتعافي اللاعب في أسرع وعودته للمشاركة قريبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز