مدرب الجزيرة: الثلاثي الدولي عاد بمشاكل بدنية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

كشف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عن مشاكل بدنية يعاني منها الثلاثي الدولي علي مبخوت، عبد الله رمضان، خليفة الحمادي، الذين تواجدوا الفترة الماضية مع المنتخب، دون تحديد لطبيعة هذه المشاكل، مبينا أن الثلاثي الذي شارك في وديات المنتخب بشكل إساسي عاد مرهقا، ذاكرا أنه لايعرف السبب في ذلك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن جميع عناصر الفريق الدوليين أنتظموا في التدريبات اليوم فقط.

وقال كايزر خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة شباب الأهلي يوم السبت في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي أن فريقه سيواجه منافسا قويا ومتميزا، خاصة في الهجوم والأطراف، مشددا على أهمية مضاعفة الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال كايزر: شباب الأهلي من فرق المقدمة ويعلب كرة قدم ممتعة ولديه العديد من العناصر المتميزة، ومباراتنا أمامه تعتبر مباراة قمة ثانية بعد مباراتنا السابقة ضد الشارقة التي خسرنا نتيجتها لذلك نعتبر أن لقاء السبت بمثابة تصحيح مسار للفوز وتعويض الخسارة السابقة.

وقال مدرب الجزيرة ان فريقه جاهز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى مواصلة غياب عمر عبد الرحمن "عموري" لعامل الإصابة وعودة سيريرو من جديد للمشاركة في التشكيلة.

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