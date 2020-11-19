معروف «العين» يزيل «المسامير» ويبدأ برامج التأهيل

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بدأ جمال معروف مهاجم فريق نادي العين، برامج التأهيل البدني تمهيداً لعودته للمشاركة في تدريبات الفريق بعد شفائه من الإصابة وإزالة المسامير، في مستشفى توام، ومنحه الطبيب المعالج اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بعد اطلاعه على إيجابية التقارير الخاصة بالفحوصات الشاملة والأشعة المغناطيسية.

وكان معروف أصيب بكسر في عظمة الشظية خلال مشاركته مع العين في مباراة النصر السعودي ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في 24 سبتمبر الماضي، وعبر اللاعب عن شكره للإدارة العيناوية والجهاز الفني والطاقم الطبي، وزملائه بالفريق، وجماهير النادي لدعمهم المتواصل له خلال فترة الإصابة.

وكشف المهاجم العيناوي في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين، عن برامج خاصة وضعتها له اللجنة الطبية، وقال: «حرصت على الالتزام بها طوال فترة الإصابة وبدت نتائجها إيجابية، الأمر الذي كشفته التقارير المصاحبة للفحوص الطبية، وسأتابع التزامي بالتوجيهات العلاجية بعد إزالة المسامير وأتمنى أن يوفقني الله العلي القدير في الالتحاق بالفريق خلال الفترة المقررة حالياً».

وأضاف: حظيت باستقبال رائع من الجميع في مقر تدريبات الفريق، بداية بالجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين، وقد انتابني شعور من الصعب وصفه بأجمل وأبلغ العبارات، ومنحني الدافع القوي للعمل بجدية خلال الفترة المقبلة حتى أعيش تلك الأجواء الرائعة مع أسرتي هنا في نادي العين.

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