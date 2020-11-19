زاناردي: نواجه الظفرة بمعنويات «الكأس»

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان جاهزية فريقه للقاء الظفرة قبيل بدء المواجهة الدورية بينهما غداً السبت، مؤكداً ثقته في لاعبي النسور بالعودة بالنتيجة الإيجابية من المنطقة الغربية على الرغم من صعوبة منازلة الفريق المضيف على ملعبه.

وذكر زاناردي أن معنويات فريقه تبدو عالية بعد حجز نسور الخور لبطاقة التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي وتخطي عقبة العين الذي تفوق عليه بمجموع المباراتين، مشيراً إلى أن التعادل أمام شباب الأهلي في آخر مباراة على مستوى الدوري أيضاً سيكون له تأثير إيجابي على أداء اللاعبين، وتابع: «فريقي يتطور من مباراة لأخرى وهدفنا تقديم مباراة جيدة ترضي تطلعات جماهير النسور ومواصلة مشوار التألق الذي بدأه اللاعبون قبل أيام».

وأشار المدرب إلى أنه عكف على معالجة أخطاء الفريق وتصحيح الهفوات السابقة إلى جانب دراسة خطة اللعب التي يؤدي بها الفريق المنافس.

جدية وحماس

ومن ناحيته قال مدافع خورفكان كوامي أتوني إن خورفكان يستطيع تقديم الأداء الجيد والحصول على النتيجة الإيجابية بشرط اللعب بجدية وبحماس عالٍ، إلى جانب التحلي بالعزيمة والإصرار.

وحول مواجهة يوم السبت قال اللاعب: «الظفرة من الفرق القوية التي تؤدي بمستوى ثابت وحقق نتائج جيدة حتى الآن في الدوري، لكننا عازمون على تحقيق الفوز»، مشيراً إلى أن التأهل إلى ربع النهائي ضمن مسابقة كأس الخليج العربي سينعكس إيجاباً على أداء الفريق.

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