النقبي: «أكاديمية دبا الحصن» خطوة في الاتجاه الصحيح

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف محمد مرزوق النقبي، القطب الرياضي ولاعب نادي دبا الحصن السابق خطوة إدارة نادي دبا الحصن بالاستثمار الرياضي في المواهب الرياضية من خلال الاتفاقية الخاصة أخيراً بإنشاء أكاديمية رياضية بمواصفات أوروبية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لمواكبة التطور، والعمل على تعزيز الاهتمام بلاعبي المراحل السنية على نحو يمهد الطريق أمام الفريق بالوصول إلى الأهداف المقررة لأجل مصلحة الرياضة الإماراتية، خصوصاً أن هذه الفئات لا تحظى بالقدر المطلوب من الاهتمام، رغم أن التجارب والظروف والوقائع أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية المضي في هذا الطريق لمواكبة المستقبل.

هدف

وقال النقبي إن اهتمام نادي دبا الحصن وغيره من الأندية الأخرى بلاعبي المراحل السنية يجب أن يقنع جميع الذين يخالجهم الشك في أن الحلول الصحيحة والتطور الرياضي والنهضة الكروية تبدأ من الناشئين، وصولاً إلى بلوغ الغايات المرجوة لمواكبة النهضة التي تنتظم العالم من حولنا بالأفكار والمبادرات الخاصة والنوعية، لتحقيق الازدهار والرفعة والقوة لهذا الوطن الغالي.

وأضاف: يجب أن نسعى جميعاً لاستقطاب المواهب وتطبيق المعايير المطلوبة في الاحتراف الرياضي حتى يكون التأسيس بالمستوى المطلوب، والتجارب القريبة أثبتت أننا بحاجة لعمل كبير على مستوى الأكاديميات ومدارس الكرة، حتى نستعيد اكتشاف المواهب بالمواصفات المطلوبة، لأننا يجب أن ننظر إلى الأهداف العامة ومصلحة التطور المنشودة للرياضة الإماراتية، ودبا الحصن في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن يكون الحصاد بالمستوى المطلوب في المرحلة المقبلة.

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