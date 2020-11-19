إسلام خان خارج حسابات العين ومصير ادواردو يتحدد قريباً

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تداولت تقارير إخبارية توصل نادي العين لاتفاق بفسخ عقد اللاعب الكازاخستاني إسلام خان بالتراضي بسبب حادثة المنشطات التي أدت إلى إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤقتاً إلى حين فحص العينة الثانية، ما أدى لقرار منتخب بلاده إلغاء استدعائه، وفيما لم يتسنً التأكد من الخبر بصفة رسمية من قبل مسؤولي نادي العين، إلا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن النادي في طريقه بالفعل لإنهاء علاقته مع اللاعب والبحث عن بديل له لضمه إلى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن اللاعب لم يقدم المستوى الذي يرتقي إلى طموحات وتطلعات العيناوية، وأصبح بالفترة الأخيرة عرضة للانتقادات من قبل أنصار النادي والمحللين.

وتعاقد العين مع اسلام خان (26 عاماً) في يناير من العام الجاري قادماً من نادي فريق كايرات الكازخي، بصفة الإعارة، كأول لاعب كازخي يلعب للفريق في تاريخه، وبعد أن قدم نفسه بصورة مقنعة في فترة الإعارة تم التمديد له في يوليو الماضي لثلاثة مواسم أخرى، وشارك مع الفريق البنفسجي في 18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 ولم يكن مقنعاً لجماهير نادي العين التي طالبت باستبداله.

مصير ادواردو

وفي السياق ذاته تحدد المباريات المقبلة للعين مصير اللاعب الأنغولى ويلسون إدواردو، الذي لم يقدم المستوى المقنع منذ التعاقد معه يوليو الماضي، حيث شارك في 8 مباريات وسجل هدفا واحدا وأضاع ركلتي جزاء، وتعرض لهجوم وغضب جماهير النادي التي طالبت برحيله، فيما أكد ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن اللاعب لم يرضي التطلعات برغم الإمكانات الكبيرة التي يملكها والتي قادته ليتقلد شارة القيادة بفريق سبورتنغ براغا، في الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأنغولي قبل انضمامه للعين.

غير مقنع

ويعتبر ويلسون ادواردو، أول لاعب أنغولى يرتدي القميص البنفسجي في تاريخ نادي العين، واللاعب الأفريقي رقم 13، والأجنبي رقم 41 في عهد الاحتراف، ومنذ انضمامه للعين في 16 يوليو 2020 ظهر ادواردو (30 عاما)، بمستوى متذبذب لم يرتق للطموحات العيناوية في جميع مشاركته بالفريق والبالغة 8 مباريات منها 5 بدوري الخليج العربي لكرة القدم، و2 بدوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في كأس الخليج العربي، وسجل هدف وحيد في شباك خورفكان في أول ظهور له بقميص العين بالدوري في الجولة الأولى وهي المباراة الوحيدة التي شارك فيها أساسيا منذ البداية وحتى النهاية، فيما أضاع ركلتي جزاء بكأس الخليج العربي، والدوري، وفي المباريات السبع الأخرى أستبدل اللاعب 3 مرات بالدوري، ودخل بديلا مرة واحدة، فيما استبدل في مباراة خورفكان بكأس الخليج العربي، وأستبدل مرتين في دوري أبطال آسيا.

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