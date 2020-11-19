"الآسيوي" يختار مبخوت ضمن نجوم المواجهات الدولية الودية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 10 لاعبين فرضوا حضورهم بقوة خلال هذا الأسبوع سواء من خلال الحضور الميداني المميز أو تسجيل الأهداف أو صنعها، مع عودة المباريات الدولية الودية في نوفمبر الجاري، والتي فرض خلالها العديد من اللاعبين أنفسهم مع منتخبات بلادهم، وشهدت تألق العديد من النجوم الكبار، ومن بينهم علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني، إلى جانب بروز مجموعة من اللاعبين الشباب الباحثين عن حضور أكثر انتظاماً مع منتخبات بلادهم.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن مبخوت، لعب 90 دقيقة، وسجل هدفين، صنع هدفاً، ليفوز "الأبيض" الإماراتي على طاجيكستان 3-2، كما لعب 48 دقيقة، وصنع هدف، وبلغت نسبة دقة تمريره 83%، في المباراة الودية التي خسرها منتخبنا 1-3 أمام البحرين 1-3، وأشار الاتحاد إلى أن "الأبيض"، ربما يعاني في الفترة الحالية من الجانب الدفاعي، ولكنه في الهجوم يمتلك قوة ضاربة تتمثل في المهاجم مبخوت.

وبين أن مبخوت الذي يعتبر الهداف التاريخي لـ"الأبيض"، ساهم في جميع الأهداف الأربعة التي سجلت في المباراتين الوديتين أمام طاجيكستان والبحرين، ورفع رصيده إلى 65 هدفاً دولياً، وطالب الجماهير الآسيوية بالتصويت لاختيار لاعب الأفضل من بين العشرة لاعبين، مشيراً إلى أن التصويت مستمر حتى يوم السبت المقبل.

أما قائمة اللاعبين التسعة المختارين إلى جانب مبخوت، فتضم كل من السعودي عبد الله الحمدان، البحريني محمد الرميحي، والذي لعب 90 دقيقة، وسجل هدفين، وقطع الكرة 7 مرات في مباراة الإمارات والبحرين الودية في دبي، والكوري الجنوبي هوانغ وي-جو، والأردني موسى التعمري، والإيرانيين كافيه رضائي ووحيد أميري، وسعد الدين من بنغلادش، والعراقيين مهند علي وإبراهيم بايش.

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