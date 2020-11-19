دروغبـا: الحياة في دبي الأفضل في العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد ديدييه دروغبا نجم منتخب ساحل العاج وتشيلسي الإنجليزي سابقاً، أن جودة الحياة في دبي لا تضاهى بأي مكان في العالم، وهنأ قيادة الإمارات على الجهود المبذولة لجعل الناس يعيشون سعداء في مكان آمن.

جاءت تصريحات النجم الإيفواري خلال زيارته لمجلس دبي الرياضي، من أجل تسلّم ميدالية خط الدفاع الأول تقديراً لمشاركته في دعم مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي أطلقها المجلس في وقت سابق لتوعية الجمهور ومختلف أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبحث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، سبل تعزيز التعاون الرياضي مع النجم العالمي، الذي أكد عزمه الاستثمار في المجال الرياضي في دبي.

سعادة

وأعرب دروغبا عن سعادته بزيارة الإمارات، وقال: لقد أحببت دبي منذ مجيئي إليها عام 2004، الناس هنا يتميزون بالود والكرم وأصبحوا مثل عائلتي، كما أن جودة الحياة والأمان وفخامة العيش في دبي لا تضاهى بأي مكان في العالم، وأهنئ قيادة الدولة على الجهود المبذولة لجعل الناس يعيشون سعداء وفي مكان آمن.

وأضاف: منذ أول زيارة لي في دبي اكتسبت العديد من الأصدقاء الذين أصبحوا كعائلة بالنسبة لي، لذا من المهمّ بالنسبة لي أن آتي إلى مجلس دبي الرياضي وأخبرهم بمدى سعادتي وحبي لهذا المكان المليء بالنشاط والحيوية ونمط الحياة الصحي والنشيط، من الصعب وصف مدى التطورات، التي أشهدها في كل زيارة لي لهذا المكان الرائع، وهو أمر جيّد لأنه يعني أن التنمية مستمرة لتحسين نمط الحياة.

شكر

كما تقدم النجم العالمي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على منحه ميدالية خط الدفاع الأول، وقال: يسعدني أن أتلقى هذه الميدالية المكتوب اسمي عليها التي تمثل لي الكثير، فهذا التكريم يعد شرفاً لي، ويجب أن أوجه رسالة إلى جميع أفراد المجتمع بهذه المناسبة، لا بد أن يفهم الجميع أن الرياضة تجعلك أقوى، وعندما تكون أقوى ولا أقول إنك لست بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات، ولكن الرياضة تساعدك على تقوية جهاز المناعة ومحاربة هذا الفيروس، أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لمحاربة هذا الفيروس - للبقاء نشيطاً، وللحركة، ولديك جهاز مناعة قوي، وبعد ذلك يمكنك المقاومة، وأؤكد للجميع على البقاء آمنين، فنحن بحاجة إلى احترام جميع التدابير الاحترازية والتصرف بمسؤولية، فقد فقدت من قبل وكيل أعمال عندما كنت في ساحل العاج وكانت لحظة صعبة كان الأمر صعباً للغاية، أنت تعلم عندما لا تواجه الأمر بشكل مباشر فهو لا يؤثر عليك ولا تشعر بمخاطر هذا الفيروس، ولكن عندما يتوفى أحد أقاربك، ولا يمكنك حتى حضور الجنازة، فهذا مستوى آخر من الحزن.

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