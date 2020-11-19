«السادسة» مفترق طرق في الدوري بعد 12 يوم توقف

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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12 يوماً من الهدوء في دوري الخليج العربي، فصلت بين الجولتين الخامسة والسادسة، في أول توقف للمسابقة كان بمثابة جرد حساب ومراجعات للفرق الـ 14 التي خاضت 35 مباراة في 5 جولات خلال 23 يوماً، كانت حصيلتها تبايناً في المستوى والنتائج، الجولة السادسة أشبه بـ«مفترق الطرق»، لا سيما والنصر يحل ضيفاً على الشارقة في مواجهة تقبل كل الاحتمالات، اعتلاء النصر للصدارة أو توسيع الشارقة للفارق إلى 5 نقاط أو استمرار فارق النقطتين كما هو الآن، ولا تقل بقية المواجهات في الأهمية والحسابات، خاصة بالنسبة لمواجهة حتا والفجيرة، شباب الأهلي والجزيرة، الوصل والعين.

تأهيل

ووصف المحلل الفني الكابتن محمد مطر غراب، توقف الـ 12 يوماً، بأنه سلاح ذو حدين، قد يضر أو يفيد، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: التوقف مفيد من ناحية عودة بعض اللاعبين المصابين واكتمال مراحل تعافيهم وعلاجهم التأهيلي ورفع معدل اللياقة ولكن بنفس القدر، مشيراً إلى أن تزايد الحركة في هذه الظروف يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى، متمنياً السلامة للجميع.

وأضاف: استمرار المباريات في الظروف الحالية، يمثل وضعاً آمناً أكثر من التوقف، نظراً للاحترازات الدقيقة وارتباط اللاعب بمعسكرات وفحوصات طبية مستمرة، الشيء الذي يجعل كل الفرق أمام تحدٍ حقيقي بعد العودة من كل توقف.

وعن الوضع الفني للدوري بعد انقضاء 5 جولات، قال: الـ 35 مباراة أعطت مؤشراً واضحاً، أن الشارقة مهيأ تماماً للبطولة والنصر كذلك لديه مقومات المنافسة.

حظوظ

وأوضح: مواجهة الشارقة والنصر غداً الجمعة في الجولة السادسة تمثل تحدياً للنصر للقفز إلى صدارة الجدول أو المحافظة على حظوظه وفارق النقطتين الحالي، وبنفس المستوى سيكون الفوز للشارقة بمثابة الابتعاد مبكراً بالصدارة، مبدياً تخوفه على 3 فرق تحت الجدول وهي عجمان والفجيرة وحتا، كما أن خورفكان لديه قدرة التغيير بفضل الاستقطابات التي يقوم بها.

منافسة

ولم يختلف الكابتن محمد سعيد النعيمي، عضو رابطة المحترفين السابق وقائد فريق عجمان السابق، مع رأي محمد مطر غراب الفني، وزاد عليه بأن المنافسة على اللقب محصورة بين 6 فرق أولها الشارقة والنصر، والباب مفتوح للجزيرة وشباب الأهلي والعين والوحدة لمزاحمة الشارقة والنصر، موضحاً، أن الظفرة وبني ياس يحتاجان للنفس الطويل في مسابقة مثل الدوري.

وأضاف النعيمي: النصر يمتلك لاعبين من النوعية الجيدة وهو أقرب منافس للشارقة هذا الموسم، ووصف الوحدة بالفريق المميز في وجود نجمه إسماعيل مطر، وذات الشيء ينطبق على شباب الأهلي، وتوقع النعيمي تحسن مستوى ونتائج فريق عجمان قياساً بالتدرج الأفضل الذي حدث له في آخر جولتين قبل التوقف.

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