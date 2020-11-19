الفلاسي: مقيمو دورينا «كنز»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد ناصر حسن الفلاسي مدير فريق حتا السابق، أن بعض اللاعبين المقيمين في دورينا يعتبرون «كنز» ومشروعاً واعداً لـ«الأبيض» مستقبلاً عطفاً على مستوى الأداء الذي يقدمونه منذ الموسم الماضي، منهم غلوبير ليما لاعب النصر ولوكاس بيمنتا لاعب الوحدة، إلى جانب بعض مواليد الدولة ومن بينهم العماني عبدالله خميس الذي يعتبر من وجهة نظره ضمن أفضل 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر على الصعيد المحلي، مشيراً إلى أنه يمكن تدعيم صفوف منتخب الإمارات في حال كان اللاعب المرشح للانضمام سيشكل إضافة قوية تخدم أهداف وتطلعات الفترة المقبلة. وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، إن الموسم الجاري يشهد تألق بعض المقيمين الجدد منهم ايغور جيسوس لاعب شباب الأهلي، ولاعب الشارقة لوان بيريرا، والمغربي محمد ربيع الظهير الأيمن لنادي الجزيرة، ولا يكاد يخلو أي نادٍ من لاعب مميز يلعب في خانة المقيم أو مواليد الدولة.

إعادة نظر

وأوضح الفلاسي، أنه من الأفضل إعادة النظر في العدد المسموح لتسجيل المقيمين في الأندية، حيث بإمكان النادي حالياً تسجيل 6 لاعبين من المقيمين والمواليد في الفريق الأول و6 لاعبين في فريق الرديف، وللأسف بعض الأندية تسعى إلى سد خانة المقيمين بالكم وليس بالكيف عبر التعاقد مع 3 مقيمين وكان الأفضل ضم لاعب سوبر عوضاً عن التعاقد مع هذا العدد الزائد على الحاجة.

لاعبون مجتهدون

كما أشاد الفلاسي ببعض اللاعبين المجتهدين في دورينا أبرزهم: عبدالله كاظم لاعب حتا الذي انضم إلى منتخبنا الوطني أخيراً، موضحاً أن اللاعب جاء معاراً من الوصل إلى حتا في الموسم الماضي، ويعتبر نموذجاً مميزاً للاعب المجتهد الراغب في مواصلة العطاء على المستطيل الأخضر، مؤكداً أن شعور تمثيل المنتخب لا يضاهيه أي شعور وكل لاعب لدينا لا يدخر جهداً في تقديم أقصى ما لديه من أجل «الأبيض».

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