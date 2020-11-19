خورفكان.. تألق بروح «العميد»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أظهر نجوم النصر المنتقلون لصفوف خورفكان سواء على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية تألقاً لافتاً مع نسور الخور من خلال المباريات السابقة التي لعبوها حتى الآن ضمن بطولتي الدوري، وكأس الخليج العربي، والذي حقق من خلاله الفريق تأهلاً تاريخياً لأول مرة في تاريخ النادي، بعد صعودهم إلى دور الثمانية من المسابقة وإطاحتهم بفريق كبير بحجم الزعيم العيناوي من الدور الأول. ودائماً ما يعتمد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، والذي سبق له تدريب العميد، على اللاعبين المعارين من النصر، وهما هزاع سالم وخالد جلال، فضلاً عن تواجد الحارس محمد يوسف الذي انضم خلال الموسم الماضي لصفوف نسور الخور قادماً من النصر حيث بات الحارس الأساسي للنسور الخضر.

وخلال الموسم الحالي زين خورفكان كشوفاته باللاعب عامر مبارك غانم وهو الذي سبق وأن صال وجال مع العميد، والذي بدأ معه مشواره الكروي حتى التحق بالمنتخب الوطني قبيل أن يرتدي شعار شباب الأهلي ثم بني ياس ليحط به الرحال في مسقط رأسه خورفكان، وهو النادي الذي ترعرع فيه والده مبارك غانم وعمه خليل غانم لاعبا منتخبنا الوطني في التسعينيات.

كما أن قائمة الفريق يتواجد بها المدافع الصلد أحمد الياسي والحارس منصور غلوم وعلي حسين وهم سبق لهم اللعب في ستاد آل مكتوم إلى جانب أحمد عيسى جمعة الذي مثل النصر في الفئات السنية وانتقل منه إلى فريق الوصل. إحداث الفارق ويتوقع أن يحدث هؤلاء اللاعبون الفارق ليضيفوا روح «العميد» لصفوف خورفكان مع بقية زملائهم في الفريق خلال الموسم الكروي الحالي والذي يطمح فيه النسور إلى تأكيد بقائهم منذ وقت مبكر ضمن مسابقة الدوري.

ويؤكد المدرب السابق بعدد من الأندية المحلية بدر طبيب بأن لاعبي العميد دائماً ما يكونوا مميزين لأي فريق يلتحقون به، لافتاً إلى أن هذا التألق نابع من التنشئة الأولى لهؤلاء اللاعبين ضمن مراحل النادي السنية إلى جانب توافر كافة الإمكانات بقلعة العميد.

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