4 لاعبين يواجهون أصدقاء الأمس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تحمل مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي والتي تنطلق اعتباراً من غدٍ مشاعر مختلفة لعدد من اللاعبين الذين يواجهون أصدقاء الأمس، وسيواجه ريان مينديز محترف النصر الحالي فريقه السابق الشارقة، والذي توج معه بلقب دوري الخليج العربي في نسخته خلال الموسم قبل الماضي.

وأيضاً سيعود كايو كانيدو مهاجم العين إلى ملعب الإمبراطور من جديد، ولكن هذه المرة بشعار الزعيم ليواجه أصدقاء الأمس في فريق الوصل. كما سيلاقي ثنائي الفجيرة أحمد مال الله وخالد البلوشي أصدقائهما السابقين في حتا وبني ياس، ويتوقع أن تكون المشاعر مختلفة ما بين الإخلاص لألوان الحالي والحنين للماضي.

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