الحمرية يستعد لدبا الفجيرة بالـ«فيديوهات»

المصدر: متابعة – محمد فضل

استعد نادي الحمرية لمباراته المهمة، والتي تجمعه بضيفه دبا الفجيرة «النواخذة»، غداً، في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى، بفيديوهات تحفيزية، تحدث فيها عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم المخضرم فيصل خليل، الذي أكد على أن الفريق هدفه تعويض خسارة نقاط مباراة البطائح قبل أسبوع، مشيراً إلى أن الانطلاقة الحقيقية، ستكون عبر بوابة النواخذة، خاصة أن فريقنا في أتم درجات الجاهزية للمباراة، مطمئناً جماهير فريقه بأن فألهم الفوز.

وأوضح المحترف فنيفا تاسيما، أنهم سيبذلون كل ما لديهم، وأن هدفهم واحد، وهو تحقيق الفوز في المباراة، والحصول على النقاط الثلاث، منوهاً بأن الفريق تعرض لكبوة عابرة أمام البطائح، وقادرون على تجاوز الهزيمة، كما وعد اللاعب عبد الله العامري، جماهير فريقه بالتعويض، معرباً عن أمله في أن يكون لاعبو فريقه في يومهم، واصفاً مواجهة النواخذة بالصعبة.

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