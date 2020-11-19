الوحدة يمدد عقد بيمنتا حتى 2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تمديد عقد البرازيلي لوكاس بيمنتا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2024 ليؤمن النادي مدافعه الشاب المقيد في فئة المقيمين. وجاء تمديد عقد اللاعب بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مع الفريق، إذ نجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية في خط الدفاع، وساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الدفاعية لـ«أصحاب السعادة». وكان الوحدة قد ضم بيمنتا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020 بعقد لمدة موسمين قادماً من بوتافوغو البرازيلي، وتسجيله في فئة المقيمين. وشارك بيمنتا البالغ من العمر 20 عاماً في 13 مباراة مع أصحاب السعادة.

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