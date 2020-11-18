سالم ربيع: الوصل لا ينشغل بغيابات العين

المصدر: دبي - علي شدهان

شدد الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن غيابات العين لا يمكن أن تشغله عن تجهيز فريقه لخوض قمة الفريقين في السادسة من مساء الجمعة في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وتحقيق الهدف المنشود من المباراة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار الفترة الماضية، توقفا نظرا لخوض مباراة الإياب في كأس الخليج العربي أمام الوحدة، وتحقيق الفوز فيها، والعبور إلى ربع نهائي البطولة، مشيرا إلى أن الوصل استعد بشكل طبيعي لمباراة الجمعة، وحسب برنامجه المعتاد.

فريق كبير

وأشاد ربيع بالعين، واصفا إياه بأنه من أميز الفرق ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على صعيد آسيا، لافتا إلى أن فريق بهذا الحجم والشهرة، لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب أو أكثر مهما كانت قيمة اللاعب الغائب، منوها إلى أن العين اثبت في مناسبات عدة، حقيقة أنه لا يتأثر بالغيابات، كونه فريق كبير، مشيرا إلى أن الوصل هو الآخر فريق عريق وكبير، ولا يقل من حيث الأهمية والعراقة عن منافسه العين.

معاجلة "الهفوات"

وأشار ربيع إلى أنه كمدرب يعمل على معالجة "الهفوات" في خط دفاع الوصل، رافضا اعتبار مباراة العين، محطة انطلاق جديدة للوصل، مشددا على أن محطة انطلاق الوصل كانت في مباراة الوحدة في ذهاب كأس الخليج العربي في بداية الموسم، وليس في مباراة الجمعة، مشيرا إلى أن مباراة العين مهمة ولا شك في ذلك، لكنها لن تكون محطة انطلاق جديدة للوصل في الدوري، كون الدوري مؤلف من 26 مباراة على الوصل أن يخوضها بذات الجدية والحرص على تحقيق النتائج الإيجابية فيها.

وشدد سالم ربيع على أنه يحسب حسابا مناسبا لكل مباريات الوصل في الدوري، وبما يقوده إلى تحقيق الغاية المنشودة من كل مباراة، لافتا إلى أن مباراة العين ربما تشكل حافز كبير للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم نظرا لقيمة المنافس، وشهرته في البطولة، رافضا إعطاء التقييم الفني عن الثلاثي الدولي لفريق الوصل، فابيو ليما وعلي سالمين وعلي صالح، مشددا على أن ذلك من اختصاص مدرب وإدارة المنتخب الوطني.

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