مدرب العين يبحث عن الحلول لمواجهة غيابات فريقه أمام الوصل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يبحث المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، عن حلول لمواجهة ظروف الغيابات بصفوف فريقه قبل مواجهة الوصل، المقررة بعد غد الجمعة على ملعب الأخير، لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، اذ سيغيب عن تشكيلة الفريق أربعة من العناصر الدفاعية، وهم الياباني شيوتاني والبرازيلي إيريك، للإيقاف، إلى جانب استمرار غياب الثنائي إسماعيل أحمد، ومحمد أحمد للإصابة، فيما يكتنف الغموض مشاركة محمد شاكر الذي تعرض أخير للإصابة، وتتوقف مشاركته على مدى جهوزيته بدنيا وفنيا.

وقال مدرب العين، إن فريقه عاني كثيرا من الغيابات خلال المباريات الرسمية، وفقد في المباراة الأخيرة أمام خورفكان بكأس الخليج العربي، 12 لاعبا، واستطرد موضحا أن الغيابات ستكون أقل نوعا ما في لقاء الوصل يوم الجمعة، على الرغم من وجود عدد من المصابين.

وأوضح المدرب البرتغالي، أنهم سيقفون على تقييم حالة المهاجم التوغولى لابا كودجو، العائد من مباراة منتخب بلاده أمام مصر، في المنافسة الافريقية، قبل أن يتخذوا قرارا حاسما بشأن إشراكه في اللقاء، وأكد ثقته العالية في اللاعبين الشباب، لتعويض الغيابات، وقال: اذا عملنا كفريق واحد ستكون الأمور أفضل كثيرا بالتأكيد، ويتوجب علينا أن ندخل أجواء المباراة بقوة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهذا لن يكون إلا بالتركيز لتسجيل الأهداف على مرمى المنافس، وفي نفس الوقت المحافظة على شباكنا نظيفة.

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