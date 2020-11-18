إعادة تشكيل مجلس إدارة دبا الفجيرة

المصدر: دبا - محمد فضل

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، راعي الحركة الرياضية بالإمارة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبا الرياضي، وشركة دبا لكرة القدم لعامين مقبلين، برئاسة أحمد سعيد عبد الله الظنحاني رئيساً للنادي ولشركة دبا لكرة القدم، وسعيد راشد الخطيبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وضمت تشكيلة مجلس إدارة النادي، الدكتور حمدان أحمد الغسية، وراشد محمد بن عبود، وخالد راشد الظنحاني، وشهاب أحمد حمدان الغسية، وأحمد عبيد السلامي، وخليفة سعيد عبد الله الخطيبي، وجمعة حمدان العبدولي، ومحمد علي الخديم، وعبد العزيز سيف الأفخم، وسيلمان جميع الهنداسي.

وتقدم أحمد سعيد الظنحاني، بالشكر، لصاحب السمو حاكم الإمارة، للثقة الممنوحة إليهم لإدارة شؤون النادي للمرحلة المقبلة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي.

كما تقدم الظنحاني بالشكر للأعضاء، الذين غادروا المجلس، مرحّباً بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق.

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