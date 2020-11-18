مدرب كلباء: ننتظر مواجهة قوية أمام السماوي

المصدر: كلباء – محمد فضل أبوظبي – محمد صادق

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، أن فريقه تنتظره مباراة قوية خارج الديار أمام بني ياس بعد غدٍ، في افتتاحية مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وأشار داسيلفا إلى أنهم يطمحون إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي كان عليها الفريق في آخر مباراتين في الدوري، بعد الفوز على الفجيرة، وكذلك على صعيد الكأس، بعد العودة من ملعب الجزيرة ببطاقة الصعود إلى ربع نهائي المسابقة، بعد التعادل أمام «فخر أبوظبي»، بهدف لكل فريق، ليستفيد كلباء من الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1.

وحذّر المدرب من خطورة الفريق المضيف، الذي يمتلك خط هجوم قوياً، وحقق انطلاقة غير مسبوقة منذ بداية الدوري، بغض النظر عن تراجعه في آخر مباراتين، مشيراً إلى أنه على ثقة كبيرة في كافة عناصر الفريق وسيكون هدفهم العودة من الشامخة بالنتيجة الإيجابية.

وحول عودة الهداف بينال ملابا المتأخرة من مسقط رأسه توغو بعد المشاركة مع منتخب بلاده ضد منتخب مصر خلال تصفيات أمم أفريقيا، قال داسيلفا: ملابا يعتبر من اللاعبين المهمين وهو هداف الفريق وسنقف على مدى جاهزيته بعد وصوله غداً، وهل بإمكانه اللعب أم لا، وسنقرر تواجده من عدمه في التشكيلة بعد عودته.

وعاد المدرب ليؤكد ثقته الكبيرة في البديل في حال لم يتمكن اللاعب من التواجد خلال المباراة، معللاً ذلك بدفعه بعدد من اللاعبين البدلاء أمام الجزيرة، وأبلوا بلاءً حسناً وتمكنوا من سد النقص الذي أحدثه الغائبين.

استفادة

بدوره أكد الإيطالي غبرائيل سانتيني مدافع كلباء «مقيم» بأنه يسعى لتقديم الأفضل مع النمور هذا الموسم، لافتاً إلى أن الأخطاء وارده في كرة القدم وذلك في رده على سؤال يتعلق بوقوعه في خطأ فادح أمام الجزيرة خلال المباراة السابقة وتسببه في هدف التقدم لفريق فخر العاصمة، حيث رد اللاعب بأنه دائما ما يتعلم من أخطائه ويستفيد منها بطريقة إيجابية وتابع: «أسعى دائماً لمساعدة الفريق، والخطأ من طبيعة البشر».



من جانبه أبدى الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، ارتياحه لاكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة اتحاد كلباء، وقال:" أخيراً أشعر بالسعادة لأن صفوف الفريق اكتملت لأول مرة بعودة اللاعبين المصابين، جواو فيكتور وصامويل وسلطان الشامسي، وننتظر عودة فواز عوانة الذي تعرض لإصابة خفيفة، وسندخل اللقاء وفي القائمة أكثر من 20 لاعباً".

وأضاف:" جاهزون لاتحاد كلباء ولكن تنتظرنا مباراة صعبة بكل تأكيد خصوصاً وأن المنافس رغم بدايته الصعبة في الدوري إلا أنه عاد وقدم كرة قدم جيدة بدليل الأداء القوي أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي وتأهله للدور المقبل".

وأردف:" نأمل أن نستعيد الانتصارات مثلما كان عليه حال الفريق في بداية المسابقة بالفوز في 3 مباريات متتالية".

وأبدى عدم انشغاله بمشاركة مهاجم اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا من عدمه بعد خوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده أمام مصر، مشيراً إلى أن مالابا لاعب جيد وكلباء قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة بدونه.

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