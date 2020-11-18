كرونو قلق بسبب "أيام الفيفا" والشارقة مكتمل الصفوف

المصدر: دبي-عدنان الغربي الشارقة-ياسر قاسم

أعرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر عن قلقه بسبب افتقاده 5 لاعبين دوليين خلال الفترة الماضية التي تزامنت مع أيام الفيفا وقبل مباراة الشارقة بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى الاستعداد لمواجهة المتصدر بصفوف مكتملة ومعربا في الوقت نفسه عن تقبله لهذا الأمر لأن اللعب للمنتخبات الوطنية واجب كل لاعب.

وأكد مدرب النصر أنه رغم افتقاده لهؤلاء اللاعبين خلال التحضيرات إلا أن فريقه على أتم الجاهزية لخوض المباراة وتقديم أفضل مستوياته.

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين في النصر كل من حبيب الفردان ومحمد فوزي ومحمود خميس في صفوف منتخبنا الوطني وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو وريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر وضياء سبع لاعب منتخب إسرائيل لكن هذا الأخير لم تتم دعوته لمنتخب بلاده في الفترة الماضية.

وقال مدرّب النصر: لا أحب أيام الفيفا ولكن علينا تقبل ذلك لأنه جزء من عملنا، لقد التحق بنا محمد فوزي ومحمود خميس وحبيب الفردان وكواس وننتظر عودة مينديز، وضعية صعبة قبل خوض مباراة مهمة، ذلك ليس عذرا، لقد عملنا مع بقية اللاعبين بشكل جيد في الفترة الماضية ونحن جاهزون.

وأضاف: سعداء بخوض مباراة ديربي أمام الشارقة الذي نحترمه كثيرا، وهو فريق متوازن و يملك تجربة كبيرة وعقلية قوية، نحن أيضا فريق كبير ومستعدون لمواجهته والجماهير ستستمتع بمباراة بمستوى عال.

وأكد المدرب الكرواتي عودة محمد عايض إلى تشكيلة الفريق بعدما تغيب في المباراة الماضية أمام حتا لأسباب صحية، مؤكدا أنه بعض اللاعبين يعانون من إصابات خفيفة ولكن الجميع سيكونون في الموعد أمام الشارقة.



من جانبه أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، اكتمال جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه النصر في أول مهمة للفريقين بعد التوقف القصير للمسابقة، مشيراً إلى أن اكتمال صفوف الفريق بعد انضمام رباعي المنتخب الوطني الذين يشكلون إضافة حقيقية عند اختيار التشكيلة المناسبة للمباراة، متمنياً تقديممباراة جيدة وممتعة، لا سيما والمباراة يترقبها الجميع في هذه الجولة من واقع موقف الطلارفين في الجدول، الشارقة كمتصدر برصيد 15 نقطة والنصر ثاني الترتيب وصاحب الـ 13 نقطة.

وقال العنبري: إن الشارقة يواجه منافساً قوياً من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بفضل جهازه الفني المقتدر ومحترفيه الأجانب ولاعبيه المواطنين المعروفين، مشيراً إلى أن المباراة صعبة على الفريقين وتحتاج لتركيز ذهني عالٍ، زيادة على الجاهزية البدنية المثالية، وقال إن نتيجة المباراة صعب توقعها ولكن بالتأكيد كل فريق يسعى للفوز، مشيراً إلى أن أكثر ما يُميز النصر ثبات التشكيلة.

وأوضح العنبري أن ثبات التشكيلة، أمر جيد يتمناه أي مدرب، ولكن هذا لا يمنع من التنويع في الاختيارات بحسب جاهزية اللاعبين خاصة عندما يكون هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين في القائمة، وأكد ان فريق الشارقة يدخل مواجهة النصر مكتمل الصفوف ولا توجد أي غيابات.

وعبر العنبري عن ارتياحه للدعم والمساندة الجماهيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الوضع الراهن للمباريات بدون جمهور، وقال إن لاعبي الشارقة يشعرون بمساندة جماهيرهم من خلال الوسائط المختلفة ويقدرون هذه المساندة منذ مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا، وتمنى عودة الجماهير قريباً للمدرجات.

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