كونتيس: مواجهة حتا والفجيرة اختبار حقيقي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن المواجهة المقبلة تجمعهم بمنافس يحمل أهداف مشتركة عندما يتقابلان بعد غدٍ الجمعة لحساب الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، خاصة وأن الفريقين لم يحصدا سوى نقطة واحدة مما أدى إلى بقائهما في نهاية جدول الترتيب العام، مشيراً إلى أن اللقاء بمثابة اختبار حقيقي للطرفين.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء الذي يقام على استاد الفجيرة، إن المباراة ستكشف عن مدى قوة الفريق وجاهزيته لتحقيق أهداف هذا الموسم، موضحاً أن النتائج السلبية للمنافس لا تعكس المستوى الحقيقي له حيث قدم أداء مميز في الجولات الخمس الماضية، وفي المقابل اصطدم حتا بمواجهات صعبة لم يتمكن من حصد نقاط فيها.

وكشف كونتيس عن غياب الحارس أحمد "ديدا" و لم تتحدد مشاركة الحارس سعيد المسماري بعد تعرضه لمشكلة صحية بسيطة في المباراة السابقة أمام بني ياس في الكأس، كما سيغيب اللاعب حميد عباس بسبب تعرضه لإصابة، بينما سيكون بقية اللاعبين جاهزين لتأدية الأدوار المطلوبة في اللقاء.

وأعرب كونتيس عن سعادته بتدريبات اللاعبين في بداية الاسبوع الجاري استعداداً لمواجهة "الذئاب" وسط أجواء محفزة، متمنياً أن لا تختلف طاقة اللاعبين في المباراة عن مستواهم في التدريبات، مشيراً إلى أنهم كثفوا جهودهم بعد مباراة بني ياس في الاسبوع الماضي في كأس الخليج العربي لمواصلة تحسين أداء الفريقتحسين أداء الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز