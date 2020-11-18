دينلسون: الإمارات وطن الأمن والسلام

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أظهر البرازيلي دينلسون بريرا، مهاجم الظفرة، إعجاباً شديداً بالإمارات التي قال إنها بهرته بجمالها وأمنها، والإجراءات الاحترازية المتبعة فيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف بريرا «25 عاماً»، الذي انضم إلى كشوفات الظفرة في فترة التعاقدات الأخيرة قادماً من أتلتيكو منيرو عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم، في حديث مع «البيان الرياضي»، أنه اتفق مع زوجته على تواجدها في البرازيل بعد تعاقده مع الظفرة، لأن الظروف التي يعيشها العالم لا تسمح بالسفر، وقال:

بعد وصولي إلى الإمارات ومعرفتي جيداً بالبلد أصبحت على قناعة أنها أنسب مكان للعيش في أمان وسلام؛ لذلك اتفقت مع الأسرة على الحضور، وستصل زوجتي رفقة ابنتي الصغيرة خلال الأيام المقبلة لنعيش أجواء عائلية رائعة في هذا البلد الجميل، وهذا بالتأكيد يساعدني على العطاء بصورة أفضل.

وقال المهاجم البرازيلي إن إعجابه بالإمارات لم يتوقف عند المعمار أو النظافة التي يشاهدها في أبوظبي وأي مكان يذهب إليه، وقال: أكثر ما جعلني أشعر بالراحة النفسية المعاملة الجيدة، الناس هنا طيبون من مختلف الجنسيات، الجميع يقابلك مبتسماً، كما أن كل ما تحتاج إليه تجده أمامك، بما أنني أعيش بمفردي كنت أفكر في صعوبة الأكل، لكنني وجدت مطعماً برازيلياً به كل الوجبات التي أفضلها.

واستطرد مهاجم الظفرة وأضاف: بالنسبة لي في النادي لم أتوقع أن أنسجم سريعاً، لأنني قادم من أجواء مختلفة تماماً، لكنني وجدت ترحاباً شديداً من الإدارة وزملائي اللاعبين، وتعاوناً بلا حدود، فقط درجة الحرارة العالية تطلبت مني بعد الصبر في الفترة الأولى، كنت أواجه صعوبة في التدريبات حتى أصبحت الأجواء جيدة.

مستوى

وعن المستوى الذي قدمه مع الفريق حتى الآن قال دينلسون إنه راض إلى حد كبير عن مردوده الفني لكنه يمتلك الأفضل: وقال صحيح أنني انسجمت سريعاً، ولكن أحتاج إلى بعض الوقت لكي أقدم مستوى أكثر تميزاً.

وأثنى المهاجم البرازيلي على مستوى دوري الخليج العربي، وقال إنه دوري قوي وإنه تفاجأ بمستوى الفرق، موضحاً أن أكثر ما لفت نظره وجود الندية بين الأندية، وقال: في معظم الدوريات تكون هنالك توقعات تشير إلى فوز فريق على الآخر لوجود فارق في المستوى، ولكن الوضع هنا مختلف، الكثير من المباريات يمكن أن تأتي نتائجها عكس التوقعات، وهذا دليل على تقارب المستويات.

فخر

وعبر مهاجم الظفرة عن فخره بتألق اللاعبين البرازيليين في الدوري الإماراتي، وقال إنهم الأكثر تميزاً في المنافسة، ذاكراً أن ما يقدمه إيغور وويلتون مع الشارقة، وكذلك جواو بيدرو مع بني ياس وبقية مواطنيه في الأندية.

وأكد دينلسون أنه يرغب في الاستمرار بالدوري المواسم المقبلة، موضحاً أنه حريص على نجاح تجربته الحالية بتقديم مستويات جيدة تمنحه فرصة المواصلة ليبقى مع الظفرة عدة مواسم.

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