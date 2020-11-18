يوسف جابر: التغييرات وراء التراجع

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد يوسف جابر، كابتن منتخب الإمارات أن الخسارة الودية من البحرين 1 - 3 أول من أمس، ليست معبرة عن سير اللقاء.

وقال جابر: قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، والتغييرات التي جرت في الشوط الثاني، أثرت سلباً على الفريق، وتسببت في تراجع الأداء، بعد أن استغل المنتخب البحريني الأخطاء التي ارتكبناها، وسجّل.

وأشار جابر إلى أن الدفاع ليس وحده مسؤولاً عن تلك الخسارة، وقال: «لاعبو المنتخب جميعهم لا بد أن يدافعوا، وإذا لم يحدث ذلك هنا، سيكون هناك خلل كبير». وعن مكاسب المنتخب من المعسكر، قال: «مكاسب كثيرة حققناها، وأهمها زيادة الانسجام بين اللاعبين».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز